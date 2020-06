(UNWEB) Perugia. Sono stati il presidente del Consiglio Nilo Arcudi e la consigliera Blu Renda a ricevere, per conto dell’amministrazione comunale il 24 giugno scorso a Palazzo dei Priori, il direttore del Centro Scienza e Cultura russa, nonché primo segretario dell’Ambasciata di Russia a Roma, Daria Pushkova, insieme ad altri rappresentanti della stessa ambasciata e alla presidente dell’Associazione Russia in Umbria, Larisa Gavrilova.



Nel corso dell’incontro è stato proposto di poter avviare un gemellaggio tra Perugia e una città russa da individuare, così come scambi culturali tra artisti e studenti universitari e, non ultimo, di promuovere il progetto del collegamento aereo tra Perugia e Mosca, già avviato nel 2018.

Il particolare interesse alle proposte é stato confermato dal presidente Arcudi e dalla consigliera Renda, che hanno ribadito la disponibilità dell’amministrazione a proseguire i contatti e organizzare ulteriori momenti di conoscenza e scambio non appena possibile.