(UNWEB) Città di Castello, - "Sono stati trasferiti all'ospedale Meyer di Firenze con due eliambulanze, provenienti dalla Toscana e dalle Marche, i due bambini rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Città di Castello. I due piccoli sono arrivati in ambulanza presso l'ospedale dove sono state prestate le prime cure dal personale del pronto soccorso, della Pediatria, della Chirurgia e dell'Anestesia e Rianimazione per politraumi. Una volta stabilizzati, sono stati trasferiti a Firenze per un miglior trattamento delle fratture.

La madre dei due bambini si trova tuttora ricoverata nel nosocomio di Città di Castello. Le condizioni sono stazionarie e la prognosi, al momento, è riservata.

In corso di accertamento, invece, le condizioni del conducente della vettura.

La direzione di presidio ringrazia tutti gli operatori sanitari coinvolti per la prontezza dell'intervento effettuato. Inoltre ringrazia la collaborazione dei vigili del fuoco e la polizia municipale di Città di Castello."

Così, in una nota, USL1 Umbria.