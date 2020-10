Paola Moretti (rete SanityGo), un contributo concreto per sostenere chi è più esposto al rischio contagio e fare azione di vicinanza al territorio. Tre le giornate calendarizzate 23, 25 e 27 ottobre

(UNWEB) Corciano. "Abbiamo deciso di dare il nostro contributo concreto per sostenere tutte quelle realtà che ogni giorno da mesi sono in prima linea nella lotta al Coronavirus e più esposte al rischio del contagio ed al contempo per fare azione di vicinanza al territorio". E' quanto sottolinea Paola Moretti, di SanityGo Perugia, nel presentare una iniziativa, pensata per Corciano, che a partire da venerdì 23 ottobre vedrà coinvolte le tre principali associazioni di volontariato del territorio. Si tratta della declinazione locale di un progetto dalla prospettiva nazionale, con protagoniste le imprese aderenti alla rete SanityGo, creata dall'omonima azienda di pulizie e igienizzazione con sede in Veneto a favore degli enti e associazioni impegnati nel "no-profit" che quotidianamente fronteggiano l'emergenza sanitaria. Per tre giornate, venerdì 23 ore 15, domenica 25 ore 9 e martedì 27 ore 15 verranno sanificati gratuitamente, con l'utilizzo dell'unico sistema di sanificazione riconosciuto dal Ministero della Salute come presidio medico, le sedi ed i mezzi adibiti al trasporto pubblico rispettivamente di Protezione Civile, Pubblica Assistenza Onlus di S.Mariano e Croce Rossa Comitato di Corciano. "Oltre a metterci a disposizione – sottolinea ancora Moretti – vogliamo farci conoscere come struttura ed anche come metodologia. La tecnica che utilizziamo, nata specificamente per le ambulanze ed estesa poi su scala più ampia, è infatti particolarmente innovativa (SanityGo Perugia, che ha l'esclusiva in Umbria, dispone di una propria pagina facebook su cui trovare tutte le indicazioni – ndr)". Basata sull'utilizzo del vapore secco a 175° e di un prodotto sterilizzante ecologico denominato Ox-virin consente la pulizia assoluta, atossica e certificata di qualunque materiale, inclusi i documenti cartacei ed i tessuti che, si sa, sono molto difficili da trattare, senza rilasciare residui e con tempistiche rapidissime; per i mezzi di trasporto si parla addirittura di pochi minuti. Un approccio utile per tutte le strutture e gli ambienti pubblici e privati. "Oltre alle tre associazioni per le quali abbiamo stilato il calendario – evidenzia ancora Moretti – abbiamo invitato la Polizia municipale, i Carabinieri ed ache l'Asl a presentarsi in una delle tre giornate con i propri mezzi e li sanificheremo". L'iniziativa di Corciano non è la sola messa in campo dall'azienda, presente su buona parte del territorio nazionale, che nelle prossime settimane la replicherà in diverse città italiane.

Foto presa dal profile facebook di SanityGo Perugia