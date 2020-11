Su "Food Chemistry" i risultati di una ricerca congiunta Università degli Studi di Perugia - Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa

(UNWEB) PERUGIA/PISA. Le proprietà salutistiche e le caratteristiche sensoriali degli olii sono elementi determinanti per la produzione di olii extravergini di oliva di alta qualità, sempre più graditi dai consumatori.

Una ricerca coordinata da Maurizio Servili, docente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università degli Studi di Perugia e da Luca Sebastiani, direttore dell'Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, pubblicata sulla rivista internazionale "Food Chemistry", ha dimostrato come l'impiego della tecnologia in alto vuoto nel processo di estrazione meccanica dell'olio di oliva abbia un impatto positivo sulla concentrazione dei composti fenolici - ai quali sono legate alcune proprietà salutistiche e sensoriali degli olii extravergini - con incrementi compresi tra il 25 per cento e il 49 per cento, valutati su olii ottenuti da tre tra le principali cultivar nazionali.

L'applicazione dell'alto vuoto in fase di gramolatura (ovvero la fase di rimescolamento della pasta di olive che favorisce l'aggregazione delle micro-gocce di olio in aggregati più grandi, migliorando le rese) determina invece una riduzione della componente volatile che risulta però essere limitata, grazie all'impiego delle basse temperature in fase di estrazione.

Un'ulteriore nota positiva e degna di ulteriori approfondimenti per la ricerca è rappresentata dalla forte riduzione di alcuni composti volatili ad impatto negativo sulla qualità degli olii extravergini di oliva quali etanolo, acido acetico ed etil-acetato.

"Grazie alla collaborazione già in corso con Alfa Laval, azienda leader di macchinari per la produzione di olio d'oliva, i risultati di questa ricerca non saranno utili soltanto per il mondo accademico, ma potranno facilitare lo sviluppo di applicazioni dell'alto vuoto su scala industriale con ricadute positive per la qualità dell'olio extravergine di oliva", spiegano Maurizio Servili e Luca Sebastiani.

Alla ricerca hanno contribuito Gianluca Veneziani, Agnese Taticchi, Sonia Esposto, Stefania Urbani, Roberto Selvaggini, Beatrice Sordini e Luigi Daidone, per il gruppo coordinato da Maurizio Servili del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell'Università di Perugia; Luca Sebastiani e Antonio Minnocci dell'Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

L'articolo scientifico "High vacuum-assisted extraction affects virgin olive oil quality: Impact on phenolic and volatile compounds", pubblicato su "Food Chemistry" (Agnese Taticchi, Sonia Esposto, Gianluca Veneziani, Antonio Minnocci, Stefania Urbani, Roberto Selvaggini, Beatrice Sordini, Luigi Daidone, Luca Sebastiani, Maurizio Servili) è disponibile al link: https://bit.ly/35Bo5oI.