Webinar gratuiti con WiseTown e Stati Generali dell’Innovazione fino al mese di maggio

(UNWEB) - Perugia, – Colmare i gap per favorire una gestione agile della PA.



Inizia oggi il nuovo ciclo di webinar gratuiti organizzati da WiseTown e Stati Generali dell’Innovazione, patrocinati anche dalla Provincia di Perugia.

Sette appuntamenti per riflettere sui gap da colmare nella transizione della PA verso l’innovazione digitale che non tratterà soltanto la tecnologia e gli strumenti utilizzati dalla Pubblica Amministrazione, ma rappresenterà un nuovo modo di intendere ed operare della stessa.

Verranno approfonditi focus riguardanti le nuove opportunità per il miglioramento dell’efficienza della PA, le soluzioni innovative per i servizi pubblici e la valorizzazione della dimensione umana e dei bisogni del cittadino, tutti aspetti che vanno colti e gestiti come opportunità per progettare e avviare una trasformazione organizzativa, tecnologica e culturale per costruire la PA che tutti i cittadini italiani vorrebbero.

La modalità agile necessita di un salto culturale che possa portare molteplici vantaggi, offrendo la possibilità di snellire la Pubblica Amministrazione, ma anche di potenziare le competenze dei dipendenti e gratificarli, con particolare attenzione all’etica e al loro benessere.

Sarà un’ottima occasione per approfondire e discutere in diretta streaming temi di grande attualità e molto rilevanti nell’ambito della gestione intelligente delle nostre città: il lavoro agile post pandemia, la gestione dei dati e IoT (Internet of Things), il Digital Twin e le comunità smart, sono solo alcuni degli incontri in programma.

A cadenza settimanale, i webinar in programma si svolgeranno anche nei mesi di aprile e maggio e i contributi saranno il vero punto di forza del ciclo, che vedrà la partecipazione di professori universitari e noti professionisti ed esperti del settore che porteranno preziosi insight. L’incontro di oggi è “Principi base di internet e scienza dei dati”, insieme a Fulvio Ananasso, ingegnere elettronico con anni di esperienza nelle telecomunicazioni, mentre nel prossimo appuntamento, previso per l’8 aprile, si parlerà di “Digital twin e Smart Communities”.

Sulla spinta del successo dei webinar precedenti e delle esperienze maturate nello sviluppo di civic technologies, gli eventi favoriranno approfondimenti e spazi di confronto ad amministratori, tecnici della PA, dirigenti e politici su temi che rappresentano la vera sfida dei prossimi anni per la modernizzazione dei servizi pubblici.

Questo ciclo di webinar è parte integrante dell’offerta della Civic Tech Academy di WiseTown, che da anni è al fianco di Amministrazioni locali ed enti pubblici e privati per supportare i processi di innovazione dell’ambito delle Smart City tramite una proposta formativa con una forte connotazione pratica, basata sulle esperienze, maturate sia in Italia che all’estero.