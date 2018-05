Nominati anche il segretario, Livio Farina, e il vice coordinatore, Stefano Villarini

Baliani: “Sempre più centrale l’azione di coordinamento per agire in maniera unitaria e rafforzare l’operato di Ordini e Collegi”

(UMWEB) Perugia, - Roberto Baliani (Ordine Ingegneri della Provincia di Perugia) confermato coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche dell’Umbria: la nomina è avvenuta nei giorni scorsi da parte del Consiglio di Coordinamento che ha provveduto anche alla designazione del segretario e del vice coordinatore, ruoli che per i prossimi due anni saranno ricoperti rispettivamente da Livio Farina (Ordine degli Architetti Pianificatori e Conservatori della Provincia di Terni) e da Stefano Villarini (Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Perugia). Dopo la sottoscrizione dello statuto avvenuta lo scorso mese di febbraio e ora, con la definizione degli organi statutari, la Rete formalizza e rafforza ufficialmente l’attività portata avanti dal 2015, rivendicando la sua presenza a livello istituzionale e il suo ruolo di rappresentante di circa 11.000 professionisti umbri.

“L’operato della Rete continuerà a essere diretto a rappresentare il settore delle professioni tecniche nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni ed a promuovere politiche generali riguardanti le costruzioni, l'ambiente, il paesaggio, il territorio, i rischi, la sicurezza e l'agricoltura. Particolare attenzione sarà rivolta alle problematiche della ricostruzione post sismica; importanti saranno le azioni da promuovere a livello normativo e legislativo, nell'interesse dei cittadini e dei professionisti, per raggiungere la semplificazione e la riduzione della burocrazia; per favorire l'innovazione nei settori di interesse; per garantire un coordinamento interprofessionale per la formazione di base e l'aggiornamento continuo, anche in relazione ai rapporti con il mondo accademico ed istituzionale regionale – afferma il coordinatore Roberto Baliani -. Naturalmente l’attività della Rete non intende, né può, sostituire quella degli Ordini e i Collegi, ma si propone di coordinarla per rafforzarne l’efficacia”.

Si ricorda che la Rete è composta da: Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati (Perugia e Terni), Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali delle Province di Perugia e Terni, Ordine degli Architetti Pianificatori e Conservatori delle Province di Perugia e Terni, Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Perugia e Terni, Ordine dei Geologi dell’Umbria, Collegio dei Geometri e Geometri Laureati delle Province di Perugia e Terni, Ordine degli Ingegneri delle Province di Perugia e Terni.