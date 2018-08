(UMWEB) Perugia, Il vice presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Valerio Mancini ha ricevuto nella sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni, una delegazione del Comune francese di Venelles, guidata dal sindaco Arnaud Mercier e dal vice sindaco Francoise Weller. La nutrita delegazione della città provenzale è gemellata, dal 2011, con la città di Valfabbrica ed è in Umbria ospite della comunità valfabbrichese in occasione della manifestazione storica “Palio di Valfabbrica - Giostra d'Italia", in corso di svolgimento.



Grande cordialità è stata espressa tra il vice presidente di Palazzo Cesaroni, Mancini ed il Primo cittadino francese. “Questa è l’Europa che più mi piace – ha detto Mancini -, quella dei cittadini e delle comunità, che sanno conservare le loro tradizioni e la loro cultura”.