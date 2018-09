Dopo il primo appuntamento sullo Scompenso Cardiaco, farmacie regionali al centro di altre importanti iniziative riguardanti Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva - Asma Allergico e Psoriasi. Lunedì 24 settembre conferenza stampa di presentazione con l'Assessore alla Salute della Regione Umbria Luca Barberini

(UMWEB) Continua a riscuotere consenso ed approvazione il progetto 'Farmacia dei Servizi', partito in Umbria lo scorso giugno, promosso da Farma Service Centro Italia e Novartis con il patrocinio della Regione Umbria e di Federfarma Umbria. Per tutto il 2018 le farmacie regionali saranno al centro di importanti campagne di tutela della salute, incrementando lo spirito di servizio a disposizione del cittadino. La prima, denominata 'I love life' è andata in archivio lo scorso giugno ed ha riguardato lo Scompenso Cardiaco, una delle patologie croniche a più alto impatto sulla sopravvivenza. Compiuto il primo passo, altri due 'step' sono in programma per l'autunno. La campagna 'Il Soffio che Previene' riguardante la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) e l'Asma Allergico, che tra l'altro ha ottenuto anche il patrocinio AIPO (Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri) è in programma dal 24 al 29 settembre nelle farmacie aderenti dei Comuni di Perugia e Terni, mentre la campagna 'Chiedi al Tuo Dermatologo' inerente la Psoriasi sarà protagonista del mese di ottobre. Durante questi importanti appuntamenti, le farmacie aderenti esporranno le relative locandine riguardanti il progetto così da essere facilmente individuabili e forniranno agli utenti il materiale informativo sulle patologie. I farmacisti saranno debitamente formati sulle patologie indagate dalle campagne per indirizzare gli utenti verso un corretto percorso di cura, sensibilizzandoli ad aggiornare costantemente i medici di riferimento. Per quanto riguarda 'll Soffio che previene', si tratta di una campagna di screening e prevenzione. L’utente interessato potrà sottoporsi a due screening gratuiti, grazie agli strumenti messi a disposizione da Novartis: l’Air Smart Spirometer, uno spirometro digitale collegato ad una App che attraverso specifici parametri può valutare lo stato di salute polmonare e rilevare la presenza di BPCO e l’IgE Cartridge, un test rapido ed efficace per valutare l’asma allergico. In caso di spirometrie e Asma Control Test con evidenze a rischio, il farmacista indirizzerà l’utente dal suo medico curante per sottoporsi ad ulteriori accertamenti nel pieno rispetto del corretto percorso di cura. ‘Chiedi al tuo Dermatologo’, coinvolgerà le farmacie umbre aderenti dal 3 al 30 ottobre in un percorso informativo su una patologia dermatologica in aumento: la psoriasi. Chi fosse interessato ad approfondire riceverà il materiale informativo e, visitando il sito www.lapelleconta.it, realizzato da Novartis, potrà trovare ulteriori spunti interessanti da condividere con i suoi medici di riferimento. L'Umbria si conferma come un territorio pioneristico in quanto a campagne di prevenzione lanciate a livello locale che hanno avuto una grande risonanza a livello nazionale, così com’è stato il caso del progetto “DiaDay”, uno screening efficace sul diabete sostenuto e voluto dalle farmacie regionali per poi diventare un fiore all’occhiello di Federfarma in tutte le farmacie italiane. I risultati della prima campagna 'I love life', tutti i particolari inerenti 'Il Soffio che Previene' e 'Chiedi al tuo dermatologo' saranno presentati nel corso di una conferenza stampa, in programma lunedì 24 settembre alle ore 11 alla Sala Oliva Fonteni di Farmacentro, a Perugia. Per l'occasione saranno presenti tra gli altri, l'Assessore alla Salute della Regione Umbria Luca Barberini e il Presidente di Federfarma Umbria Augusto Luciani.