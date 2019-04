(UMWEB) Corciano. Assessore Sara Motti e consigliere Veronica Munzi, anche questa amministrazione è intenzionata a portare avanti la filosofia del Club



“Da quando è nato, nel marzo del 2001, il Club de ‘I Borghi Più Belli d’Italia’ ha avuto come finalità di proteggere, promuovere e sviluppare i Comuni così identificati. Corciano, che si fregia di far parte di questo sodalizio, anche con questa amministrazione vuole continuare a fare propria la filosofia del Club, valorizzando e tutelando il proprio patrimonio artistico, naturale e, per questo, abbiamo trovato interessante partecipare all’Assemblea annuale”. E’ quanto sottolineano la neo assessora alle Politiche Sociali e Pubblica Istruzione Sara Motti e la consigliera comunale Veronica Munzi, commentando la XIX Assemblea Nazionale dei Borghi più Belli d’Italia svoltasi in Molise, a Fornelli, provincia di Isernia. Una tre giorni alla quale hanno partecipato amministratori provenienti da ogni parte d’Italia (Sara Motti aveva partecipato in qualità di consigliera comunale, visto che la nomina è stata formalizzata successivamente - ndr) , che hanno ripetuto, nelle loro relazioni, la necessità di non abbandonare i piccoli Comuni, bisognosi di maggiore visibilità, perseguibile prestando la massima attenzione al turismo e ai servizi. “Un’esperienza molto gratificante – sottolineano l'assessore Motti e Munzi, presidente della commissione consiliare per il sociale e sanità – per conoscere diverse realtà ed anche per scatenare la fantasia. L’associazione, che oggi annovera circa 270 Borghi che possiedono gli standard indispensabili per essere inclusi e continuare e permanere, ha ribadito la necessità della costruzione di sinergie e della partecipazione condivisa ad iniziative organizzate dal Club, lanciando anche l’idea de ‘La notte Romantica’”. Sull'iniziativa, ancora top secret, nessuna altra aggiunta, ma se ne potrebbe tornare a parlarne ....