L’assemblea dei soci ratifica il lavoro svolto nel decennio 2008-18 e rilancia l’impegno nel Terzo settore per costruire il welfare mix pubblico/privato

(UMWEB) PERUGIA – Polis cooperativa sociale anche nel 2018 ha molto lavorato per evolvere e migliorare il modo di operare, per essere sempre più impresa cooperativa sociale dinamica, poliedrica, di territorio, aperta al confronto ed alle collaborazioni.

La riforma del terzo settore conferma il principio che il Terzo settore è chiamato, insieme agli Enti pubblici, a svolgere funzioni ed interventi volti da una parte a rafforzare il benessere delle persone e la coesione sociale e dall’altra ad assicurare la tutela dei diritti sociali e civili, ai cittadini, come recita la Costituzione.

In questi dieci anni (2008-2018) Polis ha operato con e per le persone, mettendo quotidianamente gli individui al centro, attraverso la propria filosofia e cultura di intervento che si sintetizza nelle seguenti parole chiave: appartenenza, coinvolgimento, innovazione, passione, resilienza, volontà, valori senza i quali è impossibile fare impresa cooperativa sociale di qualità riconosciuta e votata al benessere sociale e di vita.

Il 2018 è stato l’inizio di una nuova fase di sviluppo, valorizzando quanto gestito in questi anni in via ordinaria e straordinaria e con quanto costruito nei progetti di Welfare privato che, pur con vari elementi di prudenza e di difficoltà, che si stanno superando, pongono in essere interessanti prospettive di sviluppo per il nostro lavoro, per costruire quel welfare mix pubblico/privato.

I soci e il bilancio

I soci lavoratori, nel 2018, erano 1.048 (82% femmine, 18% maschi), con 229 assunzioni e 197 uscite (con un saldo di 32 assunti); i contratti sono 695 part time e 353 full time per le figure professionali di educatore, operatore socio assistenziale, operatore socio sanitario e addetto ai servizi. Polis opera nei settori dell’infanzia, degli anziani, della disabilità e della salute mentale assistendo 6.000 persone. Il bilancio consuntivo è stato chiuso a 37.846.658 euro; il previsionale a fine 2018 a 37.673.191 euro e quello di previsione per il 2019 ammonta a 38.556.851 euro.

Le principali azioni commerciali e di sviluppo, nel periodo 2016 – 2018 sono state:

Regione Umbria

Anno 2016:

attivazione del servizio di animazione c/o la Casa di Riposo “Andrea Rossi” di Assisi;

gestione del servizio di “Operatore Sociale di Condominio” in alcuni Comuni dell’Ambito Media Valle del Tevere in collaborazione con la Cooperativa Sociale Nuova Dimensione;

approvazione di 6 Progetti tematici riferiti ai settori “Minori e Politiche Giovanili” – “Infanzia”, attraverso la partecipazione ad alcuni Bandi Regionali ed Europei.

Anno 2017:

avvio del percorso di co-progettazione dei servizi socio assistenziali, educativi riferiti all’Ambito Media Valle del Tevere, che ha visto coinvolti in collaborazione Polis – Nuova Dimensione ed Actl;

avvio del progetto privato di recupero urbanistico di un ex albergo nel comune di Marsciano, per realizzare una Residenza Protetta per anziani non autosufficienti, un Centro Diurno per Alzheimer e una Residenza Servita. Questo progetto verrà realizzato in sinergia sia con la Cooperativa Nuova Dimensione sia con la Fondazione di Comunità Marscianese Onlus;

approvazione di 4 Progetti inerenti i temi dell’infanzia e del disagio giovanile, grazie alla partecipazione a Bandi Nazionali e Regionali.

Anno 2018:

avvio della realizzazione di una Comunità per minori sul territorio del Comune di Tuoro e di un gruppo appartamento per persone con disagio psichico nel comune di Perugia;

avvio del percorso per dare vita, attraverso sinergie con imprenditori privati locali, di una struttura residenziale e semi residenziale per anziani non autosufficienti e con patologie legate all’Alzheimer nel Comune di Tuoro;

avvio del progetto nell’ambito del Comune di Piegaro, per valutare la “trasformazione” di una struttura ricettiva per accogliere anziani autosufficienti e parzialmente non autosufficienti;

avvio di uno spazio giochi privato c/o il Centro Commerciale Collestrada, gestito in collaborazione con Nuova Dimensione;

sono stati analizzati, nel corso dell’anno, 6 bandi di gara partecipando a 3 gare di servizi già in essere, risultando aggiudicatari, quali: sevizio Asilo Nido di Deruta”; “servizio Domiciliare e Supporto Scolastico dell’Unione dei Comuni del Trasimeno”; “servizio centro Servizi Giovani” del Comune di Perugia”;

sono stati approvati 2 Bandi Nazionali e Regionali, che vedranno interventi inerenti il tema dell’Infanzia e Minori nel corso del prossimo anno.

Abruzzo:

Anno 2016:

è stata confermata la presenza di Polis nella gestione di servizi di assistenza scolastica nel territorio del Comune di Pescara;

avvio della gestione, in stretta sinergia con l’Associazione Arci di Pescara, dell’accoglienza di cittadini migranti nella provincia di Pescara;

azioni di sviluppo connesse alla Comunità per Minori avviata nel corso dell’anno 2015 nel Comune di Spoltore.;

avvio, a seguito di partecipazione a gara pubblica, del servizio di asilo nido nel Comune di Notaresco.

Anno 2017:

avvio del Centro diurno per soggetti adulti affetti da Autismo, nel territorio dell’Asl Avezzano – Sulmona – L’Aquila in collaborazione con la Cooperativa Sociale Nuova Dimensione;

avvio del progetto riferito al sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), promosso dal Comune di Montesilvano e in collaborazione con realtà locali: ARCI – CARITAS – COOP. AUSILIATRICE;

attività di promozione del lavoro di Polis, rispetto ad alcuni temi specifici, con vaie Amministrazioni Pubbliche del territorio abruzzese

Anno 2018:

conferma nei servizi per l’Assistenza Scolastica specialistica in favore dei ragazzi afferenti alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado del Comune di Pescara;

conferma della presenza di Polis nel servizio di Asilo Nido “Il Bruco” del Comune di Pescara;

si è in attesa della definitiva conferma nel servizio di Assistenza Domiciliare in favore di persone anziane e disabili del comune di Pescara, già gestito nel periodo 2012 – 2015;

avvio dei servizi previsti dal Piano Sociale di Zona afferenti all’Ambito territoriale di Manoppello;

nel corso dell’anno si è partecipato a 12 gare d’appalto, di cui 5 hanno avuto esito positivo, 2 esito negativo, mentre per le altre 5 si è in attesa di valutazione;

attività di promozione di progettualità privata rispetto ai bisogni della popolazione anziana.

Toscana:

Anno 2016 – 2017 – 2018:

attività di sviluppo di partecipazione a realtà consortili, quali Patto 2001 – Ar.Si.coop e poi Chora, con l’obiettivo prioritario di costruire e favorire percorsi di alleanze con realtà locali, al fine di accrescere possibilità di avere nuovi servizi;

attività di implementazione di progetti specifici nella struttura di Montepulciano, gestita da Polis, dove i riscontri sia da parte dell’Ente Committente sia dalle persone ospitate risulta essere molto positivo;

nel corso dell’anno 2018 sono state valutate 13 gare, partecipando a 4 gare, di cui 2 con esito negativo e nelle restanti 2 gare si è ancora in fase di valutazione;

avvio di collaborazione con Cooperative Sociali presenti nei territori di Lucca e Pisa.

Marche:

Anno 2016 – 2017 – 2018:

conferma della presenza di Polis nella gestione dei Servizi di assistenza scolastica e educativa domiciliare nell’Ambito territoriale dei Comuni dei Monti Azzurri;

ampliamento della propria rete di collaborazione con Associazioni locali e Imprese no profit, con il principale obiettivo di progettare interventi innovativi, provando a dare risposte ai molteplici bisogni delle comunità locali;

l’anno 2018 ha visto una ricerca ed un’analisi di 19 gare per servizi afferenti a varie tipologie, riuscendo a partecipare a 3 gare, tutte con esito negativo.

Sardegna:

Anno 2016 – 2017 – 2018:

conferma dell’attività svolta nei territori di Cagliari e Sassari, nella gestione di strutture per anziani autosufficienti, non autosufficienti e nella gestione di una struttura REMS (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, che hanno sostituito gli OPG);

implementazione della presenza di Polis nel governo e nella gestione del Consorzio Gersia di Cagliari, come strumento per sviluppare nuove opportunità di lavoro sia in ambito pubblico sia in quello privato;

nell’anno 2018 si è lavorato all’analisi di 10 gare, legate al territorio e afferenti alle varie tipologie di servizi gestiti da Polis, senza concretizzare la relativa partecipazione per mancanza di elementi di congruità.

Lazio:

Anno 2016 – 2017 – 2018:

il lavoro svolto è stato orientato verso una ricerca di una rete di collaborazione con Associazioni locali e Imprese no profit, con il principale obiettivo di progettare interventi innovativi, provando a dare risposte ai molteplici bisogni delle comunità locali;

l’anno 2018 ha visto una ricerca ed un’analisi di 2 gare per servizi vari di domiciliarità e di disabilità, senza concretizzare la relativa partecipazione per mancanza di elementi di congruità.

Puglia:

Anno 2017 – 2018:

avvio della relazione con il Consorzio SIN, società a responsabilità limitata specializzata, grazie alle professionalità che coinvolge, nello start up di servizi e strutture nel settore socio sanitario, quale forma di collaborazione per sviluppare servizi pubblici e privati nei territori della provincia di Bari e Brindisi;

avvio della gestione di una casa di riposo per anziani autosufficienti nel Comune di San Vito dei Normanni;

valutazione nel corso dell’anno 2018 di 10 gare per servizi afferenti alla residenzialità e alla domiciliarità, partecipando, tuttavia, solo ad 1 gara e risultandone aggiudicatari; mentre per le altre 9 gare analizzate non vi erano condizioni economiche positive per proseguire nella relativa partecipazione;

attività di promozione di progettualità privata rispetto ai bisogni della popolazione anziana e ai temi legati alla disabilità.