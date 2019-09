La Polizia di Stato di Perugia ha eseguito servizi di controllo straordinario, finalizzati a contrastare il grave fenomeno degli incidenti stradali con conseguenze mortali, determinati da abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, che spesso vedono coinvolti giovani e giovanissimi.

I servizi svolti dalle pattuglie della Polizia di Stradale, da personale Medico-Infermieristico dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Polizia di Stato e dagli equipaggi della Questura, hanno consentito di raggiungere importanti risultati attraverso il controllo di 40 veicoli e 40 persone. Di queste 2 sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per aver guidato con un tasso alcolemico superiore allo 0,8 g/l e 2 sono state contravvenzionate ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada per aver guidato con un tasso alcolemico tra lo 0,5 e lo 0,8 g/l. A seguito dell’attività svolta sono state ritirate, per violazioni al codice della strada, n. 4 patenti e decurtati un totale di n. 40 punti.

Le persone risultate positive ai controlli: una fascia età compresa 18-22, una fascia 23-27, due oltre i 32.

Oltre all’immediato ritiro di patente per la conseguente sospensione, dei 4 conducenti positivi che hanno superato i limiti di tasso alcolemico alla guida stabiliti dal Codice della Strada, si procederà:

alla denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per i due conducenti che risultavano avere un tasso alcolemico superiore allo 0,8 g/l

alla segnalazione al Prefetto di Perugia per i provvedimenti di competenza.