(UNWEB) – Montone – L’Alto Tevere si arricchisce di un nuovo servizio per gli amici a quattro zampe. Il sindaco e il vice sindaco di Montone hanno presieduto all’inaugurazione, nella zona di Santa Maria di Sette, dell’Ambulatorio Veterinario Montone.



Per la prima volta nel Borgo arietano arriva un posto dotato di strumenti all’avanguardia in grado di offrire servizi di elevato livello.

Un ambulatorio che nasce da una grandissima passione per gli animali, con lo scopo di concentrare in un un’unica struttura sanitaria servizi e prestazioni di qualità, dedicati agli animali.