Uno stand per mettere in mostra prodotti, attrezzature e lavorazioni di eccellenza

(UMWEB) Per la cinquantesima edizione di Agriumbria Federcarni, l’associazione dei macellai di Confcommercio, si fa in tre: con un proprio stand saranno infatti presenti Federcarni Umbria, Federcarni Toscana e Federcarni Sud Lazio. Tanti professionisti della carne che metteranno in mostra, attraverso dimostrazioni pratiche e grazie alla collaborazione di una decina di aziende di alto livello – che forniranno banconi, attrezzature, coltelleria, pronti a cuocere e carne umbra della migliore qualità – le interpretazioni più moderne e più salutari di preparazione della carne.

Due gli appuntamenti principali rivolti agli operatori, realizzati in sinergia con le aziende Greci e Mec: venerdì alle 16 un momento di formazione dedicato ad imprenditori ed addetti del settore ristorazione, domenica sempre nel pomeriggio, seminario sui pronti a cuocere rivolto ai macellai.

Il presidente Federcarni Umbria Lucio Tabarrini sarà inoltre uno dei protagonisti del talk show sul consumo della carne “La distintività delle razze locali da carne”, in programma il 7 aprile, ore 11:00, presso lo stand Itallialleva – Area Zootecnica, organizzato da Aia—Crea, mentre il presidente degli Alimentaristi Fida-Confcommercio Umbria Samuele Tognaccioli interverrà al convegno in programma domenica alle 10:00 presso il Centro Congressi - Sala Europa sul tema "La filiera del latte in Umbria: conoscere, tutelare, valorizzare", organizzato dalla Camera di commercio di Perugia.