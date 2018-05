Prestigioso riconoscimento per il vice presidente vicario di Confcommercio Umbria

(UNWEB) Perugia.. Andrea Tattini, già presidente di Confcommercio Spoleto e Umbria Confidi, attuale vice presidente vicario di Confcommercio Umbria e amministratore delegato della società di assistenza finanziaria Umbria Credit Solutions, è il nuovo presidente di CentroFidi Terziario, l’intermediario finanziario, vigilato da Banca d’Italia, specializzato nel rilascio di garanzie a prima richiesta alle banche a sostegno delle Pmi e nato per volontà delle Confcommercio provinciali dell’Italia centrale come strumento per agevolare le imprese nell’accesso al credito.

Tattini, che in rappresentanza del confidi Confcommercio Umbria Confidi aveva già fatto due mandati in CentroFidi Terziario, prima come consigliere poi come vice presidente, è stato eletto all’unanimità dall’assemblea dei soci e resterà in carica fino al 2020. Alla vice presidenza del CentroFidi è stato nominato Franco Marinoni, direttore generale di Confcommercio Toscana.

“CentroFidi Terziario è un importante punto di riferimento per le piccole e medie imprese, ma anche per professionisti e privati – spiega Tattini – e consente alle aziende di finanziare più efficacemente i propri programmi di investimento e sviluppo a condizioni più competitive e con tempi rapidi, avvalendosi di una consolidata rete di partnership con i maggiori istituto di credito italiani. La nostra operatività sta puntando sempre più verso i finanziamenti diretti, strumenti più immediati per sostenere le esigenze delle imprese. Ma - al di là dell’attività “tradizionale” di finanziamento e garanzia - la nostra priorità è affiancare le imprese nel compiere una analisi puntuale ed oggettiva del proprio andamento e posizionamento finanziario e di mercato, per aiutarle a costruirsi un futuro e investire su quello.

Oggi – continua il neo presidente - sole le imprese che arrivano in banca “preparate”, avendo a monte una consulenza finanziaria specialistica, hanno un percorso agevolato, dai risultati quasi sempre positivi. Proprio per svolgere una assistenza finanziaria personalizzata Confcommercio Umbria ha costituito la società Umbria Credit Solutions, che non solo svolge il ruolo di intermediario con Centro Fidi Terziario, ma affianca gli

imprenditori che vogliono investire su innovazione, formazione e restare agganciati al mercato. Le imprese che guardano avanti, che hanno una gestione corretta e strutturata, sono la vera ricchezza dei nostri territorio. Le risorse, che non sono illimitate, vanno concentrate necessariamente su di loro e sul loro sviluppo”.