(UMWEB) – Perugia- “Favorire e sostenere i processi di internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese umbre attraverso la concessione di contributi per la partecipazione a missioni all’estero e attività di incoming, realizzati attraverso soggetti attuatori specializzati”: è quanto si propone l’avviso pubblicato da Sviluppumbria il 15 maggio nel Bollettino Ufficiale.

Lo ha reso noto il vice-presidente e assessore allo sviluppo economico della Regione Umbria, Fabio Paparelli. “Per la prima volta – ha affermato Paparelli - viene creato un Catalogo regionale di soggetti altamente specializzati e di progetti complessi a sostegno dell'internazionalizzazione delle pmi umbre e ciò rappresenta una grande opportunità per sostenere una partecipazione qualificata e organizzata di imprese e liberi professionisti umbri a missioni all’estero e per promuovere il sistema imprenditoriale umbro attraverso le attività di incoming”.

In particolare l’avviso, che scadrà il prossimo 15 giugno, è rivolto ai soggetti attuatori specializzati, consorzi e “retisoggetto” di imprese, che possono presentare proposte di progetti strutturati di promozione dell’Export da includere in un apposito Catalogo regionale a disposizione delle PMI umbre e dei liberi professionisti, per missioni imprenditoriali programmate e realizzate tra il primo settembre 2018 e il 30 giugno 2019.

“Il processo di attuazione dei progetti – ha spiegato il direttore di Sviluppumbria, Mauro Agostini - si articola in una prima fase, attivata da questo Avviso, in cui avviene la selezione dei soggetti attuatori e dei progetti di internazionalizzazione e la creazione del primo Catalogo regionale, mentre in un secondo momento seguirà la pubblicazione di un apposito avviso rivolto alle PMI e liberi professionisti, per la concessione di “voucher” con un contributo a fondo perduto del 50% per la partecipazione alle missioni previste nel Catalogo regionale. L’avviso - ha concluso Agostini - rientra nell’ambito dell'Azione 3.3.1 del Por Fesr 2014-2020, a favore di PMI che intendono avviare un percorso di internazionalizzazione, delineando una strategia complessiva di promozione territoriale e/o settoriale, in coerenza con il Programma annuale di interventi per l’internazionalizzazione 2018 così come definito dalla Regione Umbria e attuato da Sviluppumbria".

Informazioni e modulistica sono reperibili nel sito www.sviluppumbria.it, nella sezione Avvisi Pubblici.