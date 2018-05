(UMWEB) Una riforma di importanza strategica, necessaria per semplificare le procedure e velocizzare i rapporti con le imprese agricole. È quanto afferma Coldiretti Umbria in riferimento all’approvazione da parte del Governo del decreto legislativo che disciplina la riorganizzazione dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) ed i compiti degli Organismi pagatori regionali, nonché la ristrutturazione del sistema dei controlli svolti da Agecontrol.

La riforma - sottolinea Coldiretti - risponde ad esigenze di contenimento della spesa pubblica e mira ad incrementare l’efficienza dei servizi resi alle imprese agricole in un’ottica di semplificazione e trasparenza. Un obiettivo prioritario per consentire alle imprese agricole italiane - conclude Coldiretti - di ricevere pagamenti in tempi più rapidi e di competere sul mercato ad armi pari con i concorrenti degli altri Paesi europei.