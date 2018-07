(UMWEB) Dalla fagiolina del Lago al sedano nero di Trevi, dallo zafferano di Cascia e Città della Pieve al pecorino di Norcia: sono 69 le Bandiere del Gusto 2018 in Umbria. Lo rende noto la Coldiretti regionale in occasione della presentazione della classifica dei primati enogastronomici e della più ricca esposizione della variegata offerta delle località turistiche nazionali durante quest’estate. Le “bandiere” - sottolinea Coldiretti - sono assegnate alle specialità censite dalle regioni che sono ottenute sul territorio nazionale secondo regole tradizionali protratte nel tempo per almeno 25 anni.



A livello nazionale sono salite al numero record di 5.056 le “Bandiere del gusto” a tavola nel 2018. Un risultato - afferma Coldiretti - del lavoro di intere generazioni di agricoltori impegnati a difendere nel tempo la biodiversità sul territorio e le tradizioni alimentari.

L’Italia e il suo futuro - sottolinea Albano Agabiti presidente Coldiretti Umbria - sono legati alla capacità di tornare a fare l’Italia anche nell’offerta turistica, imboccando intelligentemente la strada di un nuovo modello di sviluppo che trae nutrimento dai punti di forza che sono il proprio patrimonio storico ed artistico, il paesaggio e il proprio cibo.

Per quanto riguarda l’Umbria nella classifica regionale delle specialità, dominano le paste fresche, panetteria e pasticceria con 31 tipologie di prodotti, come ciaramicola e pampepato o umbricelli, seguiti da 13 carni fresche e insaccati, come capocollo e mazzafegati, 12 prodotti vegetali, come la cipolla di Cannara, la fagiolina del Lago e il tartufo bianco e nero pregiato, 6 tipi di pesce, come il persico reale del Trasimeno, 4 formaggi, come il pecorino di Norcia, 2 condimenti, tra cui la pasta di olive e 1 prodotto di origine animale, la ricotta salata. Tutti prodotti agroalimentari di qualità - conclude Coldiretti - che rappresentano una ricchezza per l’Umbria e per le imprese agricole, che possono vendere senza intermediazioni e far conoscere direttamente le caratteristiche e il lavoro necessario per realizzare specialità territoriali uniche e inimitabili. Intanto, secondo un’indagine Coldiretti/Ixe’ divulgata sempre in occasione dell’assegnazione delle “Bandiere del gusto 2018”, più di quattro italiani su 10 (42%) in vacanza acquistano prodotti tipici come souvenir che si classificano come i preferiti nell’estate 2018.

Regione Nr. Bandiere Carni fresche e loro preparazione Formaggi Prodotti vegetali Paste fresche, panetteria, pasticceria Prodotti di origine animale (Miele, lattiero- caseari) Preparazio-ni di pesci Condi-menti Umbria 69 13 4 12 31 1 6 2

Fonte: Elaborazioni Coldiretti su dati “Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali 2018”

LE BANDIERE DEL GUSTO PER REGIONE

Regione Specialità Campania 515 Toscana 461 Lazio 409 Emilia-Romagna 388 Veneto 376 Piemonte 337 Liguria 294 Puglia 276 Calabria 268 Lombardia 248 Sicilia 245 Sardegna 198 Friuli-Venezia Giulia 169 Molise 159 Marche 151 Abruzzo 148 Basilicata 114 Trentino 105 Alto Adige 90 Umbria 69 Valle d’Aosta 36 Totale 5.056

Fonte: Elaborazione Coldiretti sul censimento dei prodotti tradizionali regioni 2018