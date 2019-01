Le operazioni si svolgeranno in collaborazione con Casoli Trading

(UMWEB) Giardini Spa avvia una nuova produzione in Toscana grazie alla collaborazione con Casoli Trading. La nuova iniziativa produttiva si svolgerà presso lo stabilimento di Montepulciano in provincia di Siena.

Con questa iniziativa Giardini punta a consolidare le sue quote di mercato nel Centro Italia e a valutare nuove opportunità di crescita in alcuni segmenti specifici dell’alimentazione animale al momento allo studio.

Casoli Trading è una realtà imprenditoriale affermata nel settore cerealicolo che nello stesso sito svolgerà attività di stoccaggio di materie prime grazie alla significativa infrastruttura presente a Montepulciano.

L’impianto di Montepulciano è infatti una storica sede industriale in precedenza gestita dalla famiglia di Franco Dispenza, con lunga esperienza in vari segmenti dei mangimi per animali da reddito.

Giardini Spa è attiva con il suo principale impianto di produzione a Castiglione del Lago, conta un fatturato di circa 15 milioni di euro e 50 addetti tra diretti e indiretti ed opera prevalentemente in un raggio d’azione di circa 300 chilometri dal proprio sito industriale.