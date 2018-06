(UMWEB) Perugia sarà tra le 17 città italiane (insieme al capoluogo umbro anche Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Cosenza, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Pescara, Roma, Torino e Trieste) che, mercoledì 6 giugno, in contemporanea, si confronteranno sulle nuove frontiere della comunicazione pubblica nell’ambito dell’evento PA Social Day, organizzato dall’Associazione nazionale per la nuova comunicazione, Pa Social, Datastampa, Agi, Ipress, cittadiniditwitter, il Giornale della Protezione Civile.



L’appuntamento perugino partirà alle 9,30 presso l’aula magna dell’Istituto Tecnico Capitini e vedrà il Comune di Perugia, la Regione Umbria, gli studenti dell’istituto Capitini, l'azienda statunitense Cisco, fortemente orientata all’innovazione tecnologica, l’Università degli Studi di Perugia e la Galleria Nazionale dell’Umbria confrontarsi sui molti temi legati alla nuova comunicazione e all’uso dei servizi digitali per i cittadini.

L’evento perugino sarà visibile in contemporanea nelle altre città e andrà in diretta streaming sul sito del Comune.

Quasi un cittadino su due si aspetta di trovare le informazioni dalla PA su siti web e social network; nella fascia d’età 18-54 anni il dato è ancora più alto e raggiunge quasi il 60%. Più di quattro italiani su dieci si fidano delle informazioni che ricevono sul web dalle Pubbliche Amministrazioni e nella fascia 18-54 anni il dato supera il 50% e, in questo caso, il web è allo stesso livello della tv. Da questa analisi condotta per la presentazione ufficiale del Social Pa Day a Roma da parte dell’Associazione Nazionale PA Social nei giorni scorsi, prenderà inizio l’evento di Perugia durante il quale importanti comunicatori e organizzazioni pubbliche e private, impegnate nello sviluppo di comunità digitali, “racconteranno” ad un pubblico attento come l’implementazione delle ICT nelle Smart Cities porterà, in un futuro che è già qui,, alle cd “Connected Communities”.

Tanti gli argomenti per un evento aperto alla cittadinanza, che tratterà, in maniera trasversale, la prospettiva del “digital first”: quanto le nuove tecnologie porteranno non solo ad un sistema pubblico più efficiente, ma soprattutto ad accorciare le distanze tra Pubblica Amministrazione e utenti (siano essi cittadini o imprese), facilitare l’accesso ai servizi e a rilanciare l’economia, in particolare di alcuni settori produttivi strategici.

Quale visione strategica di città si avrà grazie alla “Perugia Utradigitale”, i nuovi servizi del Comune grazie alla Telepresenza e il Programma Cisco Digitaliani, quali ecosistemi e quali fattori abilitanti l’innovazione, le novità sul fascicolo sanitario elettronico, le nuove consapevolezze e competenze digitali in città, l'analisi della comunicazione del Comune di Perugia attraverso i canali social, il rapporto tra cittadino ed enti pubblici nel mondo della ristorazione scolastica che ha attraversato negli ultimi anni un difficile periodo, caratterizzato da un crescente numero di attori coinvolti ma spesso distanti per questioni burocratiche e amministrative fino al racconto in diretta degli studenti e di alcune best pratics nel campo della comunicazione sui social.

Questo, nel dettaglio, il programma del PA Social Day perugino:

9.30- 9.50

Francesco Calabrese Assessore lavori pubblici, infrastrutture, Perugia digitale del Comune di Perugia

"Perugia Ultradigitale”, visione e progetto strategico per ogni prospettiva di rinnovato sviluppo”

9.50-10.10

Michele Fioroni Assessore al marketing territoriale, sviluppo economico del Comune di Perugia

Ecosistemi e fattori abilitanti l’innovazione

10.10-10.30

Fabio Florio Business Development Manager Smart City e CDA Leader, Cisco Italia

Programma Cisco Digitaliani e le iniziative sul Comune di Perugia

10.30-10.50

Silvio Improta Dirigente Scolastico Istituto Tecnico Economico Tecnologico “Aldo Capitini”

Senior & social: studenti a confronto con over 65 interessati all'uso del Web e dei Social network

Instagram, che impresa! Le aziende e il potere comunicativo delle immagini

10.50-11.10

David Fanfano Responsabile progetto Cresciamo Insieme

Mensa e Servizi scolastici 3.0

11.10-11.30

Luca Barberini Assessore Sanità della Regione Umbria

Il Fascicolo Sanitario Elettronico

11.30-11.50

Antonio Bartolini Assessore Agenda Digitale della Regione Umbria - Collegamenti digitali

Dal digital divide ai servizi innovativi per l’Umbria

11.50-12.10

Benedetto Ponti Prof. Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Scienze Politiche

La comunicazione del Comune di Perugia attraverso i Social Network

12.10-12.30

Lara Anniboletti e Arianna Bellocchi Ufficio Comunicazione e Promozione Galleria Nazionale dell’Umbria

#100annidiGNU: il centenario della Galleria Nazionale dell'Umbria e le nuove strategie di comunicazione

12.30-12.50

Claudia Cardinali Ufficio comunicazione Biblioteche Comunali di Perugia

“Biblio_Telling: come ti racconto le biblioteche nei social”