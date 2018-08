(UMWEB) Gubbio. È con la serata di venerdì 10 agosto che ha preso il via la XXV edizione di “GUBBSTOCK ROCK FESTIVAL’, organizzato dal Comune di Gubbio -assessorato Politiche Giovanili-, Ufficio Informagiovani, in collaborazione con diverse realtà associative del territorio.

Il Festival si è svolto presso il Chiostro di San Pietro, con la collaborazione dello stesso Quartiere. Tra gli artisti presenti provenienti sia da Gubbio che da varie città umbre e delle marche tra cui Perugia, Foligno e Pesaro segnaliamo: I menestrelli di Alcatraz, Thunderass, NUR., Midnight Echoes, Djelem do mar, Riccardo Bellucci, Black rainbow, Nijhida, Osprey Dream, Le Capre a Sonagli. Si tratta di una manifestazione di musica pop e rock come bene si comprende dal nome. Tra i collaboratori del progetto: Servizio Civile Nazionale Progetto “Insieme senza confini”, Progetto SPRAR Gubbio, AVIS Gubbio, Associazioni Mentindipendenti, Associazione Centro Sociale San Pietro, Gubbio Fa Centro. Tra i media partner: RGM - TRG media.

Per ASI Giuseppe Nardelli