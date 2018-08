(UMWEB) Spoleto. Fitto weekend di appuntamenti con gli spettacoli delle “Quattro Stagioni – Spoleto d’Estate”, il il contenitore di proposte culturali del Comune di Spoleto che propone tanti appuntamenti con la musica, il teatro, la letteratura.

Venerdì 24 agosto alla basilica San Ponziano, ore 18, “Il Sole Della Sicilia. In Concerto A Spoleto”, Concerto per organo eseguito dal Maestro Angelo Silvio Rosati e dal Maestro Roberto Petralia. Dopo il concerto seguirà un buffet nel giardino panoramico della Basilica di San Ponziano offerto dalla Conspoleto. Ingresso € 10,00 – Posto unico. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Info e prenotazioni: cell 331.8855493 – 349.3722424 – 347.7868704 | e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sempre venerdì 24 agosto, alle ore 21.30 alla Rocca Albornoziana (Sala Antonini) è in programma Cantemus, concerto corale a cura del Coro - Zbor Jacobus Gallus e dei Laudesi Umbri, una collaborazione tra due importanti realtà corali. Il Coro - Zbor Jacobus Gallus rappresenta la realtà slovena del Friuli Venezia Giulia. Il repertorio è vario, soprattutto sacro ma anche d'autore e popolare sloveno. Il coro è diretto dal Maestro Marko Sancin, diplomato in pianoforte e direzione corale al Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste ed esperto musicologo laureato presso l'Università di Trieste. Il Coro 'Laudesi Umbri' si è costituito a Spoleto nel 1975. Numerosi i riconoscimenti ottenuti in vari concorsi internazionali.

Proseguono intanto gli appuntamenti con la settima edizione di Incontri Musicali, un mini-festival di concerti di musica da camera ideato dal giovane violinista Italo/americano Niccolò Muti. L’incontro speciale di giovedì 23 agosto, alla ex chiesa di Sant’Agata, dedicato ai bambini, alle ore 21.30, sarà seguito da altri due esibizioni nella splendida cornice della Rocca Albornoziana: venerdì 24 e domenica 26 agosto, tutti e due gli appuntamenti fissati per le ore 18.

Sull’onda del successo del primo appuntamento, dedicato a Leonard Bernstein,

i Concerti dell’Alba dell’Umbria Ensemble a Spoleto replicano sabato 25 agosto alle ore 6.25, nella straordinaria cornice della Rocca Albornoziana con un programma dal titolo “Da Vivaldi ai Beatles”, excursus musicale tratto da brani di Vivaldi, Boccherini e il repertorio dei Beatles reinterpretato dal chitarrista Leo Brouwer.

Uno degli appuntamenti clou e più attesi di Spoleto d’Estate è “Christian racconta Christian De Sica” una serata speciale in cui l’attore – accompagnato da una big band di 18 elementi, con parole e canzoni, come in un grandissimo salotto di amici – si racconta al pubblico nella fantastica cornice della piazza Duomo, sabato 25 agosto alle ore 21.15. Lo spettacolo è un evento “I love Spoleto”.