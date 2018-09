(UMWEB) Perugia. Al Teatro di Figura di Perugia, in via del Castellano, 2/a ( trav. di Corso Cavour) alle ore 17.00 si comincia con un laboratorio di costruzione di burattini e marionette con materiali di riciclo, a seguire alle 18.00 sarà presentato IL MISTERO DI BARBABLU uno spettacolo di attore, figure e video proiezioni per bambini dai 4 anni con Giancarlo Vulpes Figure e Scenografia Ada Mirabassi Drammaturgia e Regia Marco Lucci

trama: In via c. Perrault ci sono case, persone, storie racchiuse dietro a porte non sempre facili da aprire. C’è poi una porta segreta dietro la quale si nasconde la nostra paura, che ci fa immaginare un mostro spietato pronto a privarci degli affetti a noi cari, un nemico, di nome Barba-Blu. Ma chi è Barba-Blu? Il primo che passa, l’importante è che sia diverso da noi, una persona buona come bersaglio contro cui scagliarsi. Ma è la stessa diversità che attira la curiosità di una bambina, e seguendola scopriremo che la porta di quella casa è aperta: ci abita una persona speciale, capace di inventare un mondo poetico in cui vecchi giocattoli prendono vita per raccontare la fiaba della buonanotte a una famiglia rimasta lontana. Ma allora è stato tutto un equivoco? “... E’ che da questa parte del mare le cose ogni tanto vanno alla rovescia!”.