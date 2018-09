Grandi e piccoli potranno diventare Vignaioli per un giorno, con tante iniziative dal vigneto alla cantina

(UMWEB) Torna il tanto atteso appuntamento con Cantine Aperte in Vendemmia, domenica 23 settembre in 22 cantine del Movimento Turismo del Vino dell’Umbria, che faranno ri-vivere l’allegria della raccolta dell’uva, quando il lavoro nei vigneti e in cantina diventa un’occasione per stare in compagnia e condividere il buon cibo e il buon vino.

I visitatori potranno, infatti, partecipare attivamente alla vendemmia, raccogliendo i grappoli dai filari, in alcuni casi, pigiandoli a piedi nudi nei tini come si faceva un tempo e assistere alle prime fasi di lavorazione fino ad assaggiare il primo, dolcissimo mosto, frutto della spremitura dell’uva. Non mancheranno passeggiate nei vigneti, visite in cantina per conoscere l’intero processo produttivo del vino e momenti didattici, dedicati a grandi e piccini, così come animazioni a tema e la possibilità di gustare i giusti abbinamenti tra vino e prodotti del territorio.

Sarà, dunque, una vera e propria festa dell’uva, che come ogni anno saprà celebrare le tradizioni, l’economia e il gusto del territorio umbro, permettendo a tutti -grandi e piccoli- di diventare Vignaioli per un giorno.

Queste le Cantine Aperte in Vendemmia dell’Umbria: Cantina Chiorri e Cantina Goretti a Perugia, Lungarotti e Terre Margaritelli a Torgiano, Madrevite a Castiglione del Lago e Blasi Cantine a Umbertide, Saio e Sportoletti ad Assisi e Spello, Di Filippo a Cannara, Sasso dei Lupi e Baldassarri a Marsciano, quindi a Montefalco Antonelli San Marco, Arnaldo Caprai, Dionigi, Fongoli, La Veneranda, Lungarotti, Milziade Antano Fattoria Colleallodole, Scacciadiavoli e Tenuta Castelbuono. In provincia di Terni, apriranno le porte il Castello di Corbara, sull’omonimo lago e la cantina Poggiocavallo di Orvieto.

“Cantine Aperte in Vendemmia è uno degli eventi del Movimento Turismo del Vino più gettonati -ha spiegato Filippo Antonelli, Presidente di MTV Umbria- perchè è l’unico nel quale i visitatori sono davvero protagonisti della lavorazione dell’uva per farne vino, con un’esperienza diretta che, soprattutto i più piccoli, difficilmente dimenticheranno. Le nostre cantine socie, che peraltro aderiscono in maniera sempre più entusiastica, si stanno ado-perando per offrire una giornata davvero unica, ricca di eventi e di gusto.”

Per conoscere tutte le Cantine Aperte in Vendemmia dell’Umbria e le attività in programma consigliamo di visitare il sito www.mtvumbria.it e la pagina Facebook Movimento Turismo Vino Umbria.

Gli eventi MTV Umbria per il 2018 sono realizzati grazie al Fondo Europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale. L'Europa investe nelle zone rurali. PSR per l’Umbria 2014/2020 - misura 16.4.2.

Partner di Cantine Aperte in Vendemmia 2018 sono Bcc Spello e Bettona, Axpo, Grilli-graf/Viceversa, CentroStampa2 e Rossi Mercedes_Smart.

Per tenersi aggiornati su Cantine Aperte in Vendemmia e tutte le attività del Movimento Turismo del Vino dell’Umbria:

www.mtvumbria.it

Facebook: @MovimentoTurismoDelVinoUmbria

Twitter: @MTVUmbria

Instagram: @mtvumbria