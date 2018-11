Venerdì 16 novembre alle 18 al centro d’intrattenimento di Ellera di Corciano

In collaborazione con Associazione Giacomo Sintini. Inoltre, prosegue il Mese della scienza sabato 17 e domenica 18

(UMWEB) – Corciano . – Portati da giovane e oramai tagliati, sono forse i baffi e un talento inconfondibili ad accompagnare il nome di Beppe Bergomi nell’immaginario collettivo, e proprio l’ex campione nerazzurro di calcio e della nazionale italiana sarà protagonista, venerdì 16 novembre alle 18 al centro d’intrattenimento Gherlinda di Ellera di Corciano, per la presentazione del libro ‘Bella zio’. Scritto da Andrea Vitali con il contributo di Samuele Robbioni, il libro rappresenta il romanzo di formazione di ‘zio’ Bergomi, e scorre tra ironia e paradosso, aneddoti di costume, successi e dolori. L’iniziativa si svolge in collaborazione con Randstad, Mondadori e Associazione Giacomo Sintini, per la quale sarà presente alla serata il suo presidente, ‘Jack’ Sintini.

Prosegue, poi, il calendario di appuntamenti del Mese della scienza, organizzato in collaborazione con il Post (Perugia officina della scienza e della tecnologia). Sabato 17 e domenica 18 novembre, dalle 16 alle 19, si terrà il terzo appuntamento ‘Prove di volo’: sarà allestita una galleria del vento e i bambini potranno costruire il loro oggetto volante, tra aquiloni, deltaplani e paracadute, sperimentando le leggi della fisica e dell’aerodinamica, il tutto utilizzando materiali di recupero con particolare attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e attraverso il riciclo intelligente.