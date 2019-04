Mercoledì 3 aprile la premiazione dei 12 vincitori al Festival del Giornalismo

(UMWEB) Perugia. Oltre 400 foto arrivate da tutta l’Umbria. Agricoltori, fotografi professionisti, amatori, giornalisti e instagramers, in tanti hanno partecipato al contest fotografico #AngoloDiCampo organizzato dalla Regione Umbria – Servizio Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile all’interno delle attività di promozione dei canali social di Umbria Agricoltura, la rivista che si occupa della pubblicità delle politiche agricole regionali e comunitarie.



Il contest fotografico, diviso in quattro sezioni (professionale, giornalistica, speciale e amatoriale) è stato lanciato nelle scorse settimane attraverso la piattaforma Instagram di Umbria Agricoltura, che con Facebook, è diventata ormai un punto di riferimento nell’informazione istituzionale regionale per il settore agricolo con circa 3mila utenti/follower che quotidianamente ricevono news e approfondimenti.

#AngoloDiCampo è nato proprio con l’intenzione di rafforzare questo rapporto tra mondo agricolo e Regione, informando costantemente sulle attività e le politiche messe in atto anche grazie alle risorse europee del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Tornando al contest, le centinaia di foto arrivate sono state valutate dalla giuria composta da

Mario Cariello (esperto in comunicazione della Rete Rurale Nazionale), Eugenio Occhialini (direttore Edagricole), Luca Garosi (Rai News 24, docente di Scienza della Comunicazione), Antonella Manca (giornalista, instagramer) e Franco Garofalo (dirigente Regione Umbria).

Tra tutte ne sono state selezionate le migliori dieci. I vincitori saranno proclamati nel corso di una premiazione che si svolgerà mercoledì 3 aprile alle ore 18.00, presso il Centro Servizi Galeazzo Alessi, in via Mazzini 9, all’interno del panel del Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia in cui si parlerà, tra le altre cose, della comunicazione nel settore agricolo ai tempi dei social network.

Alcuni dei lavori fotografici (80 foto) faranno parte di una mostra che sarà allestita proprio negli spazi del Festival internazionale del Giornalismo. Le foto, inoltre, saranno utilizzate per rafforzare la comunicazione visiva dei canali social di Umbria Agricoltura, in particolare la pagina Instagram. Verranno premiati gli autori della prima foto classificata per ognuna delle quattro sezioni.

Nei giorni scorsi, inoltre, un gruppo di instragramers umbri hanno partecipato al primo “Instameet” agricolo in Umbria visitando alcune realtà regionali che hanno ricevuto i fondi del Psr e grazie a questi hanno potuto svilupparsi. Gli Igers, armati di smartphone e macchine fotografiche, hanno realizzato materiale foto e video che è stato rilanciato su diversi canali anche grazie all’utilizzo dello strumento delle “Stories”, brevi video ad alto tasso di coinvolgimento.

Questo l’elenco dei vincitori: