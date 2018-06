(ASI) "Troppe promesse. Serve rapidità e concretezza da parte del nuovo esecutivo.

Come ad esempio nella vicenda aquilana, dove la strada anticipata dal Governo non ci rassicura né per la sua percorribilità (è a rischio di una seconda procedura di infrazione) né per i tempi promessi che dubitiamo riescano ad anticipare la data di conversione dell’attuale decreto con grave, con danno per l’economia locale, come da tutti ribadito.

È necessario snellire la burocrazia degli Uffici Speciali per la Ricostruzione ai quali devono essere assegnate risorse e personale adeguato. Le popolazioni terremotate hanno il diritto di tornare alla normalità. Alla maggioranza e al Governo chiediamo di conoscere la posizione che intende adottare sulla struttura commissariale in scadenza. È fondamentale per sapere come procedere. Le audizioni hanno chiarito l'importanza di una legge quadro sui disastri naturali. Noi siamo fortemente favorevoli e ci rendiamo disponibili per esserne promotori". È quanto dichiarato dal Senatore di Fratelli d'Italia Francesco Zaffini.