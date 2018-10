(UMWEB) – Perugia, – Sono sei i progetti formativi a favore degli Enti locali umbri selezionati dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale nell’ambito del progetto nazionale “Valore P.A. 2018” e presentati dall’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza in collaborazione con la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, soggetto attuatore dei percorsi formativi.



Unitelma Sapienza si è avvalsa, infatti, della collaborazione della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica per partecipare al progetto promosso dall’Inps. Fondamentale per l’ideazione e la realizzazione dei percorsi formativi anche la collaborazione con l’Inps regionale di Umbria e Marche.

In ambito appalti e contratti pubblici sono stati selezionati i corsi di primo e secondo livello “Appalti Pubblici, controllo e valutazione della spesa pubblica”. Per rispondere alle esigenze di gestione del personale, organizzazione e riforma della Pubblica Amministrazione, sono stati presentati il corso “La Nuova Disciplina del lavoro, dopo i D.Lgs. 74/2017 e D.Lgs.75/2017” e il corso di secondo livello “La nuova disciplina del pubblico impiego”.

Il quinto corso di primo livello selezionato “L’amministrazione digitale: un nuovo modello di burocrazia, di relazione cittadini/amministrazione, di servizi. Aspetti giuridici, organizzativi, metodologici e tecnici” si inserisce nell’ambito della gestione e conservazione dei documenti digitali e digitalizzati, dello sviluppo delle banche dati.

Per approfondire gli strumenti di gestione delle risorse umane nei contesti organizzativi, dal lavoro di gruppo alla gestione dei conflitti, è stato presentato il corso di primo livello “Gli strumenti per la gestione efficace delle risorse umane”.

“I sei corsi selezionati relativi all’avviso ‘Valore P.A.’ 2018 – spiega Alberto Naticchioni, amministratore unico della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica - sono rivolti al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni umbre che hanno già aderito al progetto Valore P.A. Quest’anno, partecipiamo al progetto nazionale Inps in collaborazione con la prestigiosa Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza. Invitiamo tutte le Amministrazioni pubbliche aderenti a prendere visione dei progetti formativi e procedere con le iscrizioni entro e non oltre il prossimo 30 ottobre”.

L’iscrizione, entro martedì 30 ottobre, va effettuata sul portale dell’Inps. I corsi sono pubblicati sul sito della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica nella sezione “Progetti”.