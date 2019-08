(UMWEB) Perugia, - È stato emanato oggi, 8 agosto 2019, il decreto n. 40 con il quale il Presidente della Regione Umbria, Fabio Paparelli, ha fissato per domenica 27 ottobre 2019 lo svolgimento delle elezioni regionali, che come noto si svolgeranno a turno unico (in una sola giornata di votazione, dalle ore 7.00 alle ore 23.00) e sulla base di un'unica circoscrizione elettorale regionale.

Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione di domani 9 agosto 2019.

A partire da lunedì 12 agosto tutta la documentazione di interesse pubblico che verrà man mano prodotta in materia di elezioni regionali sarà resa disponibile sul sito istituzionale della Giunta regionale.

A tal fine la Giunta regionale ha istituito l'Ufficio elettorale regionale per la gestione del procedimento elettorale per le elezioni regionali anticipate, all'interno del quale sono garantite specifiche competenze e professionalità.

Con la legge di assestamento di bilancio n. 6 del 1 agosto 2019 si è provveduto a finanziare a partire dall'esercizio 2019 gli oneri connessi al procedimento elettorale relativo alle elezioni regionali anticipate in corso di indizione, evento non prevedibile in sede di programmazione, e che in corso d'opera si procederà con successivi atti ad allocare le stesse secondo le esigenze di spesa nei macroaggregati.