(UNWEB) "Francesca Di Maolo, a quanto si apprende, ha sciolto negativamente la riserva e non sarà candidata "civica" del PD e dei 5 stelle. L'elenco dei NO incassato dallo pseudo progetto giallo rossa testimonia come non esiste una "società civica" e una "società partitica".



Esistono i partiti, i movimenti con la loro classe dirigente che devono coltivare per far crescere amministratori e persone che vogliono impegnarsi in politica. Pensare che dal nulla presunti civici vogliano esporsi in prima linea per guidare una regione è una idea sbagliata. Sopratutto quando vuole essere solo una foglia di fico di due forze politiche che hanno paura di mettersi in gioco per quello che sono e cercano di nascondersi dietro il "volto pulito" di turno. Non funziona. Se Di Maio e Zingaretti pensano di scodellare all'Umbria lo stesso "accrocchio" fatto a livello nazionale abbiamo almeno il coraggio di metterci la faccia.

Forza Italia sa quanto è difficile costruire e investire sulle persone perchè amministrino bene città e regioni. In Umbria può vantare ottimi sindaci, da Andrea Romizi a Antonino Ruggiano, da Nico Alemanno, da Lamberto Marcantonini. Il capogruppo in regione, Roberto Morroni, è preparato e competente ed ha già amministrato una città. Noi non abbiamo paura di mostrarci per quello che siamo.

Una forza politica che non urla, ma fa le cose con dedizione e competenza" .

Così dichiara in uno nota La Senatrice Fiammetta Modena, respondabile Enti Locali Forza Italia Umbria