(ASI)Abbiamo intervistato la candidata a Consigliere regionale dell'Umbria per Fratelli D'Italia, Michela Sciurpa, che ha innaugurato la sede operativa per affrontare la campagna elettorale. Il suo slogan è : 'Umbria con il cuore'. "Sono un'imprenditrice abituata a vivere in situazioni concrete, dove le opportunità nascono e si concretizzano. Credo che le Istituzioni debbano proteggere i propri cittadini, difendere la famiglia e i più deboli.

Ettore Bertolini - Riprese e montaggio di Natsuko Moritake - Agenzia Stampa Italia