La consigliera Simona Meloni (Pd-vice presidente Assemblea legislativa), intervenendo in tema di coronavirus evidenzia che “al fine di poter rendere compatibile l’esigenza di aumentare la capacità di esecuzione dei tamponi, con quella di mantenere il maggior numero di persone isolate presso le proprie abitazioni, sarebbe opportuno valutare l’attivazione di ambulatori mobili che, in piena sicurezza, siano nelle condizioni di recarsi in prossimità del domicilio delle persone da sottoporre al test sul Coronavirus”. E questo è quanto chiede di mettere in atto alla Giunta regionale.