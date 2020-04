(UNWEB) Perugia – I DigiPASS della Regione Umbria fanno squadra e, nel periodo di chiusura al pubblico delle sedi a causa del Covid-19, propongono l'iniziativa #daCasaPuoi per continuare ad essere vicini agli utenti anche in questo momento attraverso attività di supporto online e a distanza: informazioni sui canali social ed assistenza "on demand" ai cittadini sull'utilizzo dei servizi digitali utili nella vita quotidiana per operare da casa.



Dal 3 aprile, sulle pagine facebook dei DigiPASS regionali (Assisi, Città di Castello, Foligno, Gubbio, Media Valle del Tevere, Narni, Orvieto, Perugia, Spoleto) parte la campagna #daCasaPuoi attraverso card grafiche o video per offrire informazioni e suggerimenti utili sui servizi digitali disponibili online per svolgere le attività della vita di tutti i giorni senza uscire da casa. Tra i principali strumenti digitali c'è ad esempio SPID, l'Identità Digitale che con un'unica password consente di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione in modo semplice, sicuro e veloce dal proprio computer, smartphone o tablet.

All'attività online si affianca l'operatività a distanza dei facilitatori digitali per aiutare chi dovesse incontrare difficoltà. I facilitatori dei DigiPASS regionali sono a disposizione "on demand" per richieste di ulteriori informazioni e chiarimenti da parte degli utenti sui servizi digitali accessibili da casa. L'invito è fissare un appuntamento, attraverso una e-mail o un messaggio privato sulla pagina facebook del DigiPASS del proprio territorio, per ricevere il supporto necessario: ricevuta la richiesta, il facilitatore ricontatta l'utente per soddisfare l'esigenza.

L'Assessore Michele Fioroni in merito al progetto dichiara che "L'emergenza che stiamo vivendo conferma quanto le tecnologie digitali siano ormai strumenti fondamentali e centrali nella vita quotidiana di ognuno di noi. L'Umbria può ambire ad essere sempre più terra di sperimentazione digitale e di sviluppo di tecnologie innovative. Questo nuovo strumento predisposto dai DigiPASS dell'Umbria è un ulteriore mezzo di potenziamento delle competenze digitali, (essenziali in questo periodo storico) e della cultura digitale, ed inoltre strumento funzionale a mantenere i cittadini connessi con i servizi del territorio anche da casa."

Tutte le informazioni, i contatti e-mail e facebook sono disponibili sul portale regionale DigiPASS Umbria all'indirizzo: digipass.regione.umbria.it