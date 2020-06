I consiglieri regionali Fabio Paparelli e Tommaso Bori del PD e Thomas De Luca (M5S), rendono noto di essersi messi in contatto con la ministra della Infrastrutture, Paola De Micheli, e di aver ricevuto rassicurazioni circa l’impegno del Governo a mettere in campo, in tempi brevi, tutte le misure utili a risolvere i problemi derivanti dalla chiusura del Viadotto Montoro.

(UNWEB) Perugia, - I consiglieri regionali Fabio Paparelli e Tommaso Bori del PD e Thomas De Luca (Movimento 5 Stelle), rendono noto di essersi messi in contatto con la ministra della Infrastrutture, Paola De Micheli, e di aver ricevuto rassicurazioni circa l’impegno del Governo a mettere in campo, in tempi brevi, tutte le misure utili a risolvere i problemi derivanti dalla chiusura del Viadotto Montoro.

I consiglieri di minoranza sottolineano di “aver appreso con favore che la vicenda è già all’attenzione e allo studio del Ministero e che, a partire dal prossimo incontro di lunedì, la ministra stessa concorderà d’intesa con Anas, Regione ed enti locali, il primo piano di azioni utili ad affrontare questa criticità con l’obiettivo di risolverla entro pochi mesi, così da ripristinare uno snodo strategico per l’Umbria che ha evidenti ripercussioni anche sugli assi strategici viari dell’Italia Centrale”.

“Ci siamo sentiti in dovere di rappresentare al Ministro - dichiarano - oltre alla necessità di mettere in campo tutte soluzioni tecniche e gestionali utili a garantire che le opere di messa in sicurezza del viadotto siano compiute con la massima rapidità, anche l’urgenza di assumere dei provvedimenti che permettano di assicurare il decongestionamento del traffico che si è venuto a creare nella zona di Narni Scalo, insieme a nuovi percorsi alternativi che garantiscano la mobilità dei mezzi pesanti, specie in direzione Civitavecchia, al fine di tutelare il tessuto produttivo ternano già fortemente provato dalle conseguenze dell’epidemia Covid e da vertenze industriali importanti come quella di Ast”.

Paparelli, Bori e De Luca aggiungono che “a seguito di una prima interlocuzione avuta con l’amministratore delegato di Anas, Massimo Simonini, il quale ha prontamente accolto le richieste del viceministro Giancarlo Cancelleri, è emerso che l’azienda si è già dotata di un contratto quadro per l’affidamento dei lavori per il rifacimento del viadotto Montoro. Anche sul fronte Anas – proseguono - abbiamo avuto conferma che il nuovo ponte sarà realizzato nel giro di pochi mesi, mentre si sta lavorando da subito per risolvere il problema del congestionamento del traffico di mezzi pesanti e leggeri nei comuni limitrofi a quello di Narni, come richiesto dallo stesso sindaco De Rebotti, anche attraverso la realizzazione di segnaletiche emergenziali e il potenziamento della segnaletica interna, per aumentare la sicurezza del traffico leggero, oltre nuovi presidi per far defluire il traffico a Orte e Orvieto. E’ allo studio – concludono - un ulteriore varco a Magliano Sabina”.