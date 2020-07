Il consigliere regionale Valerio Mancini (Lega) interviene in merito alle “recenti e ripetute aggressioni ai danni di agenti di Polizia penitenziaria nelle carceri umbre” e chiede, per un approfondimento della questione, una audizione in Terza Commissione del Garante dei detenuti. “I recenti accadimenti nella Casa circondariale perugina – scrive Mancini -, denunciati a più riprese dal responsabile umbro del sindacato Sappe, Fabrizio Bonino, obbligano a una necessaria riflessione sulla gestione dei detenuti”.