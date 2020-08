(UNWEB) – Perugia- La Regione Umbria ha richiesto un incontro urgente al Ministero dello Sviluppo Economico concernente l’Area di crisi “A.Merloni – J.P. Spa”. Lo comunica l’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Umbria, Michele Fioroni.

La “A.Merloni Spa” rappresenta da alcuni anni una della crisi industriali più rilevanti in Italia, sia in termini occupazionali, sia per le drammatiche ricadute che ha determinato e rischia ulteriormente di determinare sul tessuto economico e sociale di un ampio territorio ricompreso fra l’Umbria e le Marche.

“Gli sviluppi recenti con il ritiro da parte dell’azienda della procedura concordataria – dichiara l’Assessore Fioroni - e l’aperura della liquidazione, hanno generato gravi preoccupazioni ed allarme tra le comunità locali, nella consapevolezza che ciò comporterebbe oltre ad inaccettabili sacrifici occupazionali, un indebolimento irreparabile dell’apparato produttivo dei territori.

Sentite dunque le Amministrazioni Comunali, abbiamo ritenuto necessario ed improrogabile – sottolinea - un incontro con il Ministero dello Sviluppo Economico che consenta di acquisire un quadro di informazioni aggiornato che, tenendo conto degli strumenti di politica industriale disponibili, consenta di avviare un percorso in grado di dare positiva soluzione alla vicenda”.