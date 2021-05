(UNWEB) “Ritengo fondamentale che il ‘Centro di eccellenza regionale sulla cyber knowledge per le PMI e la Pubblica Amministrazione’ sia messo nelle condizioni di svolgere la propria funzione di prevenzione in favore del sistema pubblico e privato, oltre che di studio della sicurezza informatica, che sta alla base dei nuovi diritti”. Lo dichiara il capogruppo del Partito democratico all’Assemblea legislativa dell’Umbria, Tommaso Bori, che sull’argomento ha presentato una mozione con cui chiede alla Giunta regionale di “verificare l’effettivo funzionamento del Centro di eccellenza, previsto dal Protocollo firmato dalla Regione Umbria nel 2019”.

“Risulta sempre più necessario - sottolinea Bori - portare avanti azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte alla tutela della popolazione in merito ai rischi derivanti dai reati informatici. E fornire alle istituzioni locali linee guida efficaci rispetto all’utilizzo di strumenti di cyber security. La recente violazione informatica consumata ai danni dell’Usl 2 dell’Umbria - ricorda Tommaso Bori - oltre ad aver causato rallentamenti e disagi ai cittadini, ha esposto migliaia di pazienti al rischio di diffusione impropria dei propri dati sensibili, riportando in primo piano il tema della sicurezza informatica, da cui passa, evidentemente, anche quella fisica”.

“Nell’era digitale – aggiunge il capogruppo Pd – la sicurezza in rete è ormai divenuta strategica per il funzionamento dell’intera società. Durante la pandemia si sono impennate le frodi e i crimini informatici e, nel 2020, l’incremento degli attacchi cyber è ulteriormente aumentato del 12 percento rispetto al 2019. Il settore della sanità è stato il più colpito, registrando il 55 percento degli attacchi complessivi, quasi tutti finalizzati all’estorsione di denaro o allo spionaggio. Il lockdown e lo sviluppo del lavoro a distanza - conclude Tommaso Bori - hanno incrementato l’uso dei servizi online e molte imprese hanno dovuto potenziare la loro attività online, con l’obiettivo di migliorare la propria efficienza e produttività. Fenomeni sociali, tecnologici ed economici che dovrebbero essere analizzati, quantificati e valutati per orientare le strategie e le azioni politiche a partire da quelle locali”.