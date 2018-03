(UMWEB) Terni. Forse era nell'aria,visti i risultati di Anita nelle ultime gare nazionali ed internazionali disputate,VENICE CUP Novembre Bronzo OPEN DI CAMPANIA Dicembre Oro GRAN PRIX DI CROAZIA (Samobor) gennaio Quinta dopo aver perso finale di poule e finale di Bronzo OPEN DI TOSCANA Marzo Oro.

Domenica 18 Marzo ad Ostia presso palazzetto del Centro Olimpico Federale della FIJLKAM si sono svolte le finali dei Campionati Italiani Juniores di Kumite Femminile.Nella categoria dell'atleta TONIC KARATE meno 53 kg erano presenti 35 partecipanti provenienti da tutte le regioni dove avevano vinto la fase di qualificazione.Le classi di età interessate sono la 2001/2002/2003 e sono ben quattro le atlete nel giro della nazionale nel peso di Anita tra cui la neo campionessa Europea 2018 Aurora Pendoli e la medaglia di BRONZO AI precedenti Europei 2017 Lucrezia Molgora.Inizia la gara primo incontro con Di Bello Rebecca della società Fitness Club Nuova Florida vinto nettamente 4 a 0.Il secondo incontro è molto impegnativo contro la forte ed esperta plurimedagliata anno 2001 Santoni Caterina della società Polisportiva Terraglio Anita anno 2002 vince di misura 1 a 0 con una prova di carattere e consapevolezza.Semifinale di poule con Cappietti Alessia della Dilettantistica Karate Arezzo e qui dopo un inizio testa a testa sul 2 a 2 Anita piazza due splendide tecniche di gamba media e due di braccia chiudendo sul 8 a 2.Finale di poule chi vince va in finale per l'oro.L'avversaria è Campanella Sara dello Shizoku Avellino società tra le prime in Italia per atleti e risultati, inizio con netto predominio dell'atleta Tonic che a metà incontro piazza una bellissima tecnica di braccio segnalata da tutti gli arbitri ma discutibilmente annullata per controllo.A venti secondi dal termine Campanella tira una bellissima tecnica di gamba al viso che le fa vincere l'incontro. Non c'è tempo per la delusione perché poco dopo bisognerà giocarsi la finale per il Bronzo contro la campionessa europea 2018 Aurora Pendoli della Master Rapid Milano.Le due atlete si sono già incontrate più volte negli ultimi mesi con uno score di due vittorie ad una in favore della Ternana.Entrambe in splendida forma,Aurora ha dominato i ripescaggi,iniziano l'incontro con un atteggiamento molto tattico poi Anita mette il primo punto di braccia e gestisce il vantaggio fino alla fine senza problemi aggiudicandosi il meritato BRONZO ed abbracciando il suo Papà e Maestro Fabrizio Pazzaglia ed i suoi numerosi tifosi accorsi da Terni.Erano oltre dieci anni che una atleta Ternana non otteneva più un podio ai campionati italiani juniores femminili di kumite FIJLKAM,dice il Maestro Pazzaglia, e questo Bronzo di mia figlia spero serva a ricordare a tutti coloro che insegnano e praticano questo sport come sia difficile e pieno di sacrifici competere a questi livelli del KARATE OLIMPICO nell'unica federazione riconosciuta dal CONI e dal CIO la FIJLKAM ed invito tutti genitori dei praticanti di Karate a diffidare dagli insegnanti e pseudofederazioni presenti anche nella nostra città che non fanno parte del vero ed unico KARATE OLIMPICO FIJLKAM . Una citazione va anche all'atleta Tonic debuttante Nardi Mattia che il sabato ha partecipato al campionato italiano maschile di kumite juniores più 76 kg perdendo al primo incontro con onore e voglia di migliorare facendo una importante esperienza.