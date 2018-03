Un evento dimostrativo per avvicinare i giovani alla disciplina, appuntamento domenica 25 marzo dale 16.30 alle 19

(UMWEB) PERUGIA – La sala Scherma Grifo Perugia sarà protagonista domenica 25 marzo, dalle 16.30 alle 19, presso la nuova struttura Decathlon di Perugia per un pomeriggio di gare e dimostrazioni.

La Scherma Grifo Perugia ha accettato l’invito all’evento promozionale per portare la disciplina tra le persone e avvicinare nuovi potenziali atleti tra i giovanissimi. Un giusto corollario all’attività promozionale che la sala di scherma di Perugia sta portando avanti nelle scuole, con oltre duecento ragazzi, dai 7 ai 18 anni, salgono in pedana per imparare a tirare di scherma, la disciplina e il rispetto delle regole e dell’avversario.

«La nostra società sportiva intende promuovere la specialità tra i giovanissimi, a partire dai 7 anni, sfruttando ogni occasione – afferma il presidente Luca Allegrucci – Per il secondo anno siamo a Gubbio, presso il liceo sportivo Mazzatinti. Da poco abbiamo iniziato a promuovere la scherma presso il circolo didattico “Perugia 1”, coinvolgendo le classi di quinta elementare e il triennio delle medie, per un totale di oltre 200 alunni. L’attività viene svolta dai nostri maestri federali, con armi in plastica e protezioni, con i ragazzi che imparano le basi della scherma».

La struttura Decathlon di Perugia, inoltre, ha allestito un apposito spazio dedicato alle attrezzature per l’attività schermistica. Tra gli atleti impegnati domenica anche i giovani che hanno ben figurato alle gare nazionali di Caserta e Colle Val d’Elsa.

Ai Campionati italiani Under 23 in Toscana l’atleta perugino Filippo Allegrucci ha chiuso all’ottavo posto (su 186) nella categoria Spada maschile.

A Caserta buoni piazzamenti alla Seconda prova Grand Prix+Kinder Sport Under 14 per Andrea Buonincontri (9° su 143 atleti) nella gara nazionale Under 14 Spada categoria Giovanissimi (11 anni); Pietro Cambieri (18° su 149) nella gara nazionale Under 14 Spada categoria Maschietti (10 anni) e Benedetta Passeri (33° su 100) nella gara Under 14 Spada categoria Ragazze (13 anni).