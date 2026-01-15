(UNWEB) TERNI – – Il settore Moda Made in Italy dell’Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato (Ipsia) di Terni sarà il protagonista di “Racconti di stile, formare il valore del domani” in programma sabato 17 gennaio alle 16,30 alla Bct di Terni con una madrina d’eccezione: Katia Buchicchio, Miss Italia 2025. L’evento è stato presentato stamattina nell’aula magna della scuola dal preside Fabrizio Canolla e dalla prof.ssa Elisabetta Carnevali, coordinatrice dell’iniziativa, alla presenza dell’assessore comunale alla scuola Viviana Altamura che ha portato i saluti del Sindaco Bandecchi ed ha sottolineato il valore e l’importanza dell’iniziativa per la scuola stessa e per far conoscere le eccellenze che offre in uno dei settori chiave, quello tessile, dell’economia ternana e umbra.

All’evento parteciperanno anche alcuni ex studenti che oggi sono entrati a pieno titolo e con successo nel mondo del lavoro dopo essersi formati nel settore moda dell’Ipsia, i quali racconteranno la loro storia e testimonieranno il livello dell’insegnamento ricevuto. Per la Provincia di Terni sarà presente la Consigliera di parità Vittorina Sbaraglini che coglie l’occasione per sottolineare “l’importanza di diffondere la cultura del made in Italy anche nella moda. L’Ipsia, sotto questo punto di vista, è un’eccellenza da proteggere e far crescere”. La Consigliera di parità pone l’accento anche su un altro aspetto.

“Veicolare il valore delle imprese e delle ditte del settore moda presenti nel nostro territorio – dice infatti - diventa di estrema importanza perché queste aziende offrono posti di lavoro soprattutto alle donne, contribuendo così ad arginare fenomeni di violenza economica e favorendo la parità di genere”. Quest’anno la scuola è riuscita ad ampliare il raggio d’azione di Umbria Fashion organizzando un evento che per la prima volta nella storia della kermesse umbra sarà dedicato in esclusiva alla città di Terni. L’evento alternerà défilé e momenti talk che coinvolgeranno i maggiori attori del fashion presenti sul territorio ternano.

L’Ipsia “S. Pertini”, tramite il dipartimento Moda Made in Italy, collabora da anni con Umbria fashion alla diffusione di una cultura del fashion finalizzata allo sviluppo della creatività e delle competenze artistico-artigianali legate al sistema moda e presenti nel territorio umbro. La scuola rappresenta inoltre una realtà consolidata nel panorama formativo con rapporti diretti con le più importanti aziende umbre del settore. “L’80 per cento degli allievi e delle allieve trova occupazione al termine del periodo scolastico”, spiega la prof.ssa Carnevali. “La nostra scuola inoltre – aggiunge - è frequentata da giovani di ogni etnia e di ogni continente, emigrati in Italia con le proprie famiglie. Il nostro compito è anche lavorare per l’integrazione perché la tolleranza, il rispetto e la pace si costruiscono con le giovani generazioni”. (ptn/red 18/26)