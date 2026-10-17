Liste d'attesa, Usl Umbria 1 e 2: "Il tetto ordinario del privato accreditato resta ancorato al consuntivo 2024. Pubblico e privato non sono in antitesi"

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(UNWEB) Le Direzioni aziendali chiariscono: programmazione e responsabilità restano pubbliche; le risorse straordinarie per i Percorsi di tutela sono distinte dai budget ordinari e destinate ai cittadini oltre i tempi massimi di attesa

Perugia/Terni, 17 ottobre 2026 – Nessun aumento dei tetti ordinari del privato accreditato rispetto al 2024 e nessuna contrapposizione tra pubblico e privato. È da questi due punti fermi che le Direzioni delle Aziende Usl Umbria 1 e Usl Umbria 2 intervengono nel dibattito sulle liste d'attesa, con l'obiettivo di riportare il confronto sui dati e sui provvedimenti effettivamente adottati.

Il tema delle liste d'attesa riguarda uno dei diritti fondamentali dei cittadini: ricevere cure appropriate in tempi adeguati. Per questo la Regione Umbria, insieme alle due Aziende sanitarie, ritiene necessario affrontare il confronto partendo da un presupposto chiaro: il Servizio sanitario regionale mantiene la propria natura pubblica nella programmazione, nel finanziamento, nelle regole di accesso e nei controlli, avvalendosi, quando previsto dalla normativa, anche del contributo delle strutture private accreditate per garantire l'erogazione delle prestazioni.

In questo quadro, un elemento merita di essere ribadito con assoluta chiarezza che anche per il 2026 i tetti ordinari di spesa per il privato accreditato restano ancorati al consuntivo 2024, come previsto dalla programmazione regionale e dal quadro normativo di riferimento.

Questo significa che non c'è una scelta di espandere indiscriminatamente la spesa ordinaria verso le strutture private. Al contrario, gli accordi si sviluppano entro un perimetro economico definito, con regole e limiti precisi.

Altra cosa sono le risorse straordinarie finalizzate al recupero delle liste d'attesa: finanziamenti specifici che consentono di garantire prestazioni a cittadini che hanno già superato i tempi massimi previsti e che sono inseriti nei Percorsi di tutela.

È in questo contesto che si collocano gli interventi delle due Aziende sanitarie umbre. Per Usl Umbria 1 sono stati programmati 615 mila euro, di cui circa 215 mila provenienti da risorse residue già destinate al recupero delle attese e 400 mila dal fondo regionale 2026. Per Usl Umbria 2 è stata avviata una procedura per un importo potenziale massimo di 600 mila euro, la cui assegnazione avviene progressivamente e al ricorrere delle condizioni previste.

Non si tratta di risorse sottratte alla sanità pubblica per finanziare il privato, ma di strumenti attraverso i quali il Servizio sanitario regionale acquista prestazioni per rispondere ai bisogni dei propri assistiti. Occorre, inoltre, superare l'idea che rafforzare il pubblico e utilizzare, quando necessario, la capacità produttiva del privato accreditato siano scelte incompatibili.

La priorità delle Aziende sanitarie resta investire nell'organizzazione delle strutture pubbliche, valorizzare i professionisti, utilizzare pienamente le tecnologie disponibili, aumentare la capacità produttiva e migliorare l'appropriatezza delle prescrizioni.

Ma questi interventi, indispensabili per costruire una risposta strutturale e duratura, non possono essere contrapposti alla necessità di dare oggi una prestazione a chi sta aspettando. Un cittadino che attende una visita specialistica, una risonanza magnetica o un esame diagnostico non ha bisogno di una disputa sulla natura giuridica della struttura che lo assisterà. Ha bisogno di una risposta appropriata, tempestiva e garantita dal Servizio sanitario.

È questa la prospettiva che deve guidare le scelte delle Aziende. Le liste d'attesa rappresentano un problema complesso, che non nasce oggi e che interessa l'intero sistema sanitario nazionale. Non esistono soluzioni semplici, né un unico strumento capace di risolverlo. Occorrono interventi strutturali, capacità organizzativa, appropriatezza e anche la possibilità di utilizzare, nel rispetto delle regole, tutte le risorse disponibili.

Le Aziende sanitarie sono consapevoli che il lavoro da fare sia ancora molto e che i risultati vadano misurati concretamente, non attraverso dichiarazioni di principio.

Per questo è giusto confrontarsi sulle prestazioni effettivamente erogate, sui tempi di accesso, sulla produttività delle strutture pubbliche e sulla capacità di garantire una risposta uniforme nei diversi territori.

Il confronto pubblico è legittimo, ma le contrapposizioni tra pubblico e privato non devono trasformarsi in una distrazione rispetto al diritto dei cittadini a essere curati.

La vera sfida non è scegliere tra pubblico e privato, ma costruire un Servizio sanitario pubblico più forte, capace di programmare, governare e integrare le diverse capacità erogative, mantenendo al centro equità, universalità e qualità dell'assistenza.

Perché l'obiettivo finale non è difendere un modello contro un altro: è ridurre le liste d'attesa. E ogni prestazione garantita a un cittadino, nel rispetto delle regole del Servizio sanitario regionale, è un passo concreto in questa direzione.

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