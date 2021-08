(UNWEB) Perugia. Si annuncia il quarto sold out consecutivo, venerdì 13 agosto 2021, alle ore 21, a Perugia, nell'Orto medievale del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici (CAMS) di Borgo XX Giugno, per l'appuntamento di chiusura della rassegna "Il suono della ricerca", viaggio tra musica e scienza.

L'iniziativa è promossa dall'Università degli Studi di Perugia in collaborazione con l'Orchestra da Camera di Perugia.

Un originale progetto di divulgazione dedicato, in questa prima edizione, ai quattro elementi; dopo le serate su Acqua, Fuoco e Terra, il gran finale avrà come protagonista l'Aria.

L'approfondimento scientifico, venerdì 13 agosto, sarà a cura di Helios Vocca, ricercatore del Dipartimento di Fisica e Geologia dell'Ateneo perugino, che parlerà dell'Universo, dello spazio-tempo e dei messaggi che lo attraversano, le onde gravitazionali.

Nello spazio 'astronomico' si muoverà invece, virtualmente, l'Orchestra da Camera di Perugia, che, con un ospite d'eccezione, il trombettista Marco Pierobon, andrà on the moon.

In programma una scaletta "lunare" con brani di Morricone, Gershwin, Kander, Williams e Silvestri.

L'iniziativa – a ingresso gratuito su prenotazione, via mail all'indirizzo – è finanziata dalla Commissione Europea nell'ambito dei progetti Notte Europea dei Ricercatori – azioni Marie Sklodowska-Curie. GA 101036106. E'inserita nel percorso di avvicinamento a Sharper – La notte europea dei ricercatori 2021.