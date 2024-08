(UNWEB) Sono passati 14 anni dalla tragica morte di Fabio Celaia, motociclista esperto, che ha perso la vita sul Monte Peglia il 7 agosto del 2011. Da quel giorno, il papà Eros Celaia, ha dedicato la sua vita, con l’Associazione MotoIocontro Fabio Celaia, a promuovere la sicurezza sulle due ruote.

Ogni anno, poi, il 25 agosto, Eros Celaia ricorda la scomparsa di Fabio con un grande evento che muove i motori da piazza IV Novembre a Perugia, insieme a tanti motoclub, aziende e concessionari di moto, il MotoTurismoUmbria, amici e amiche motociclisti che passano insieme una giornata di festa.

Istruttore di moto per adolescenti e adulti, Eros Celaia raccoglie fondi per la sicurezza dei motociclisti e, l’anno scorso, con i fondi raccolti durante la tredicesima edizione ha acquistato un guard rail omologato per la sicurezza dei motociclisti posizionato dalla Provincia di Perugia sulla strada SP 1 che da San Martino in Colle scende a San Martino in Campo.

Anche quest’anno una grande riposta di motociclisti e motocicliste in piazza IV novembre che hanno voluto essere presenti nel ricordo del centauro scomparso.

Sono arrivati in piazza per un saluto gli ex assessori del comune di Perugia, Luca Merli e Clara Pastorelli, mentre l’Assessore alla mobilità e sport, Pierluigi Vossi ha incontrato i bikers al Quasar Village.

Il serpentone di bikers partiti dalla piazza più importante della città, ha percorso alcuni tratti di strada periferici a Perugia per poi arrivare al centro commerciale Quasar Village, partner del Motoincontro, grazie alla sensibilità della direttrice, Tiziana Zetti.

All’interno del centro commerciale è stata allestita un’esposizione di moto da cross, enduro, stradali e racing, d’epoca e attuali insieme anche alle moto del neo team perugino CDP Entropgy Rally team che vede impegnati i campioni Antoine Meo e Antonio Polidoro su Ducati Desert X Rally nel campionato italiano Motorally 2024.

Proprio il campione del motorally GPX 2023 e del Rally d’Albania 2024, Antonio Polidoro, ospite dell’evento, ha percorso le strade della città in sella ad una Ducati Desert X Rally e incontrato i suoi fans curiosi di conoscere le particolarità della moto in assetto da gara e le difficoltà di un campionato Motorally 2024 che tornerà a gareggiare a Rapino in Abruzzo, il prossimo 21 e 22 settembre per poi terminare il 19 e 20 ottobre a Olbia in Sardegna.

Tra i tanti modelli presenti al Quasar Villge spicca anche il ‘mitico’ Guzzi Falcone dei Vigili del Fuoco in dotazione al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia dal 1963 come veicolo ausiliario del mezzo anfibio e utilizzato per il servizio di posta.

Dichiarazioni

Eros Celaia Presidente Motoincontro Fabio Celaia

“Ringrazio tutti per la calorosa presenza. Ogni anno, in questo giorno triste per me e per la mia famiglia, sento la vicinanza di tante persone, amici, amiche, motoclub, associazioni, aziende del territorio, l’amministrazione comunale precedente e l’attuale. L’amicizia e la solidarietà sono le basi di ogni motociclista e oggi li sento ancora più forti nel ricordo di Fabio”.

Pierluigi Vossi Assessore alla mobilità e allo sport

“Purtroppo non ho avuto la fortuna di guidare una moto durante la mia giovinezza perchè, in quanto provetto calciatore ci veniva impedito qualsiasi mezzo, bici o moto, per evitare infortuni. Nonostante ciò la mia famiglia è grande appassionata di moto Ducati e Harley Davidson.”

“Ringrazio tutti voi ed Eros Celaia per l’invito - ha proseguito Vossi - un gradito invito che unisce momenti di associazionismo con incontri tra appassionati delle due ruote e, soprattutto, momenti di riflessione su quanto può fare un’associazione come questa in ricordo di Fabio per sensibilizzare i giovani alla sicurezza stradale.

Questi eventi rappresentano momenti importanti per sensibilizzare le amministrazioni in azioni volte ad incrementare la tutela delle strade anche nel rispetto di chi non le percorre solo con l’auto. Noi - continua Vossi - come amministrazione abbiamo tutto l’interesse nel migliorare la vivibilità delle strade e nel realizzare progetti di educazione stradale nelle scuole anche con il prezioso contributo del Motocincontro Fabio Celaia.”

Al 14esimo raduno hanno partecipato: il MotoTurismoUmbria, la CDP Ducati Perugia, il Ducati Club Umbria, il Moto Club Mugnano, il Chapter Harley Davidson Perugia, l’Entrophy Motorbike, il CDP Entrophy Rally Team, il Motoclub Motoducali e tanti altri gruppi e club provenienti da fuori regione.