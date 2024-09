Perugia e Terni, 27 settembre 2024 Perugia e Terni, 27 settembre 2024

(UNWEB) Torna venerdì 27 settembre 2024 la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, uno dei principali eventi internazionali dedicati al dialogo tra ricerca e società e promossi dalla Commissione Europea nell'ambito delle azioni Marie Curie. Una festosa invasione di ricercatori e ricercatrici animerà eventi per tutte le età, organizzati sia nei laboratori che in posti più informali, quali strade, piazze, teatri di molte città. Un'occasione unica per favorire l'incontro tra il mondo della ricerca e i cittadini.

SHARPER (SHARPER – SHAring Researchers' Passion for Education and Rights ) si svolgerà in 15 città italiane: Ancona, Bari, Camerino, Cagliari, Catania, Genova, L'Aquila, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, Sassari, Terni, Trieste e Urbino, con il coordinamento dall'impresa sociale Psiquadro e realizzato in collaborazione con un consorzio che comprende l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN, il centro della scienza Immaginario Scientifico, l'associazione Observa Science in Society, e 5 Università: Politecnica della Marche, Università di Cagliari, Università di Catania, Università di Palermo, Università degli Studi di Perugia. Uno sforzo corale che coinvolte oltre 200 tra istituzioni, partner culturali e Atenei tra i quali: Università di Camerino, Università di Genova, Università di Sassari e Università di Urbino che coordinano le attività nei rispettivi territori.

La collaborazione su tutto il territorio nazionale è rafforzata dall'impegno diffuso di enti di ricerca quali: CNR, INAF e INGV. Accanto alla dimensione nazionale SHARPER può contare su una collaborazione europea con altri 6 progetti dedicati alla valorizzazione della ricerca in altrettanti paesi.

Il programma a Perugia e Terni

Gli eventi che caratterizzeranno Sharper a Perugia e Terni saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma lunedì 23 settembre 2024, alle ore 11, nella Sala del Dottorato di Palazzo Murena, sede del Rettorato dell'Università degli Studi di Perugia – seguirà nei prossimi giorni specifico invito stampa.

La Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici del 27 settembre sarà preceduta da tre appuntamenti con "Apericerca", il format di divulgazione scientifica che tanto successo sta riscuotendo presso il pubblico cittadino. Il primo, in programma giovedì 12 settembre, alle ore 17.30, presso "Numero Zero" in Via Bonfigli 4, sarà curato dalla dott.ssa Eliana Martinelli, del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale di UniPg, sul tema del "Progettare per la rigenerazione".

Giovedì 19 settembre, sempre al Numero Zero alle ore 17.30, sarà la volta della prof.ssa Camilla Caporicci, del Dipartimento di Lettere – Lingue, letterature, civiltà antiche e moderne, con un interessante intervento su "Mi baci con i baci della sua bocca: Cantico dei Cantici e poesia d'amore tra Medioevo e Rinascimento", mentre giovedì 26 settembre – medesima ora e medesima location - i riflettori si accenderanno sulla dott.ssa Chiara Petroselli, la quale racconterà delle "Avventure scientifiche di una chimica ambientale".

libera e gratuita, con prenotazione obbligatoria online all'indirizzo https://www.apericerca.it/ La partecipazione a tutti gli appuntamenti, come di consueto, è, con prenotazione obbligatoriaall'indirizzosino ad esaurimento posti. Ai primi 50 prenotati sarà offerto un aperitivo.

Due, inoltre, sono i pre-eventi in programma. Il primo si terrà il 18 settembre, alle ore 21.15, presso l'Aula 8 del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie in via Pascoli a Perugia: si tratta dello spettacolo "Marie Curie: la donna dei record", un evento scenico che ripercorre l'appassionante vita della straordinaria scienziata, dalla fanciullezza fino al terzo premio Nobel, vinto post mortem insieme alla figlia.

Il secondo, un incontro aperto al pubblico, si terrà il 23 settembre alle ore 16, presso l'Aula Magna del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, sul tema "Il futuro della medicina: come l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando la diagnosi e il trattamento", durante il quale il giovane ricercatore dott. Giovanni Bellomo e il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, prof. Vincenzo Nicola Talesa, presenteranno e si confronteranno sugli aspetti scientifici ed etici riguardanti l'applicazione dell'IA in ambito medico, in un dibattito moderato dal dott. Igor Neri, del Dipartimento di Fisica e Geologia.

La Notte italiana dei Ricercatori e delle ricercatrici

In tutta Italia sono più di 800 le iniziative in programma. tra eventi in presenza e attività online. Spettacoli e concerti, visite live e virtuali, workshop, seminari e conferenze, dimostrazioni e open lab, esposizioni fisiche e mostre digitali, giochi e quiz: un programma composito, multidisciplinare e multicanale che si ispira ad un concetto centrale: un'educazione di qualità e l'accessibilità alla conoscenza come diritto fondamentale per tutti i cittadini e le cittadine. Questi i concetti sintetizzati nell'espressione Education and Rights. Accanto a questo filo portante, le attività si concentrano sulle cinque Missioni previste in Horizon Europe relative alle sfide chiave per il futuro europeo e globale. Sfide alle quali i ricercatori e le ricercatrici saranno chiamati ad avere un ruolo come mediatori consapevoli tra le comunità di cittadini. Dall'adattamento climatico alla lotta contro il cancro passando per la salvaguardia dei mari e alla promozione dei progetti e delle idee sostenibili che daranno forma alle città del futuro.

SHARPER e la Scuola

Researchers@school che si svolgerà nel corso di tutto l'anno scolastico 2024/2025 e culminerà a settembre 2025 con attività specifiche realizzate dalle singole città e progetti speciali sviluppati congiuntamente a livello nazionale come Sumo Science, Ricerca improbabile e Research show. ( https://www.sharper-night.it/scuole/ Ritorna nel 2024 ancora più ricca la sezione di attività per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado attraverso il programmache si svolgerà nel corso di tutto l'anno scolastico 2024/2025 e culminerà a settembre 2025 con attività specifiche realizzate dalle singole città e progetti speciali sviluppati congiuntamente a livello nazionale come. ().

Novità a partire dall'edizione 2024 il canale SHARPER che raccoglierà brevi documentari dalle diverse città per raccontare, nel corso dei mesi, i luoghi della ricerca. Un'idea nata dall'esperienza della Maratona SHARPER che dal 2020 ha rafforzato la condivisione online delle esperienze di ricercatrici e ricercatori.

Media partner di SHARPER 2024 sono RAI Cultura, Rai Radio3 e Rai Radio Techetè oltre alle testate e alle emittenti dei territori nei quali si svolgono le attività in programma.

SHARPER è un progetto sostenuto dalla Commissione Europea nel quadro delle azioni Marie Skłodowska-Curie - GA 101163370