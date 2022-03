(UNWEB) Perugia, “In questa giornata tragicamente simbolica rivolgo il mio ricordo commosso e quello dell’istituzione regionale nei confronti di tutte le vittime del Covid-19 e mi unisco al dolore dei loro cari”. È quanto dichiara l’Assessore alla Salute e Politiche sociali della Regione Umbria, Luca Coletto, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus che si celebra oggi, 18 marzo.



“Esprimo, inoltre, il mio ringraziamento a tutti gli operatori del sistema sanitario regionale – continua Coletto – che hanno profuso il massimo impegno nel combattere con ogni mezzo il virus per evitare sofferenze maggiori. Allo stesso modo anche la popolazione umbra ha risposto con senso di responsabilità alle disposizioni nazionali e regionali che inevitabilmente ha limitato la libertà individuale e collettiva, ma che hanno impedito scenari ben peggiori. Grazie a tutte le misure messe in atto, in primis la vaccinazione, possiamo dire di aver superato il periodo più difficile. Continuando a rispettare le necessarie misure di prevenzione – conclude -, possiamo guardare con fiducia al futuro”.