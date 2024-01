(UNWEB) – Perugia, 2 Vengono identificati come "care leavers" i ragazzi e le ragazze che durante la minore età sono stati allontanati dalle proprie famiglie di origine perché - per diverse motivazioni-, non erano in grado di provvedere adeguatamente alla loro crescita ed educazione. Dopo aver vissuto la propria infanzia in una famiglia affidataria o una struttura di accoglienza residenziale - se non c'è un provvedimento di prosieguo -, al compimento dei 18 anni escono dal sistema di tutela.

Si trovano quindi ad affrontare tutte insieme, senza il sostegno di una famiglia, alcune sfide decisive che i loro coetanei incontreranno molto più tardi: il mantenimento degli studi, l'inserimento nel mondo del lavoro, una situazione abitativa stabile e una rete di affetti che li sostenga.

Questa dinamica di immediata fuoriuscita da un sistema di protezione istituzionale, sarà al centro del convegno organizzato dalla Regione Umbria e promosso dalla Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza in collaborazione con la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, che avrà luogo il prossimo 25 gennaio a Villa Umbra, sede della Scuola.

La giornata formativa dal titolo: "Progetto sperimentale nazionale Care Leavers: una sfida da vincere in Umbria", che si avvarrà del supporto scientifico dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, avrà come obiettivo quello di diffondere il progetto - in particolare agli operatori delle comunità residenziali per minorenni operanti in Umbria e alle famiglie affidatarie -, nella prospettiva di un ampliamento delle sperimentazioni di nuove piste operative per trasformarlo in intervento strutturale.

Il seminario è il primo di due appuntamenti dedicati alla cura e prevenzione del disagio dei futuri adulti. Il prossimo appuntamento è in programma per il 21 febbraio e sarà dedicato dalla revisione del patto educativo fra la scuola e la famiglia.