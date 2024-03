(UMWEB)– Perugia, In riferimento alla nota, a firma della Consigliera Meloni, relativa alla richiesta di un accordo Umbria–Toscana per l'utilizzo dello sfioro della diga di Montedoglio, al fine di immettere direttamente acqua nel Lago Trasimeno, vorrei innanzitutto rassicurare la Consigliera Meloni che, quanto da Lei suggerito, è già da tempo attenzionato e si trova in fase di verifica su iniziativa di questo assessorato. Inoltre reputo doveroso puntualizzare quanto segue.

In primo luogo si evidenzia che tra Regione Umbria e Regione Toscana è operativo già dal 2000, poi successivamente revisionato nel 2008, un protocollo d'intesa per la gestione coordinata delle acque accumulate sulla diga di Montedoglio; entro il 2012 il Protocollo avrebbe dovuto lasciare il posto ad uno specifico "Accordo" tra le due Regioni che però non si è mai concretizzato, tanto che ha continuato a mantenere efficacia il protocollo d'intesa.

Oltre alle varie regole di gestione, nel suddetto protocollo, era già prevista la possibilità di "utilizzare le acque di sfioro della diga di Montedoglio per il progressivo recupero del livello idrometrico del lago Trasimeno", ma nessuna delle amministrazioni che ci hanno preceduto ha mai dato concreta attuazione a questa ipotesi.

Il 23 gennaio 2024, su iniziativa del Commissario Straordinario Nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Nicola Dell'Acqua, si è tenuta a Roma una riunione, alla presenza delle Regioni Umbria e Toscana e dell'Ente Acque Umbre Toscane (EAUT).

Scopo del confronto l'aggiornamento dei contenuti del protocollo e la volontà di giungere alla sottoscrizione dell'Accordo, basato sulla stima delle necessità per i diversi utilizzi da parte di entrambi i territori, tenendo conto dei fabbisogni attuali, di quelli in una prospettiva a breve termine, entro il 2030 e di quelli in una prospettiva più a lungo termine, oltre il 2030.

Le disponibilità della risorsa idrica invasata nella Diga di Montedoglio devono infatti tenere conto delle esigenze di utilizzo a fini irrigui e idropotabili per i territori serviti dalle adduzioni nelle Regioni Umbria e Toscana; si devono necessariamente aggiungere le quantità di risorsa da rilasciare atte a garantire il regime di deflusso ecologico per il Fiume Tevere a valle della diga. Parte del volume disponibile dell'invaso è inoltre destinato alla laminazione delle piene.

In tale quadro gestionale si inserisce la valutazione dei volumi eventualmente riservabili per incrementare i livelli del Lago Trasimeno. Al termine dell'incontro si è dato mandato all'Autorità di Bacino dell'Italia centrale di redigere la bozza di Accordo.

Aggiungo che proprio in tale sede ho voluto sollevare la questione, così come era prevista nei protocolli d'intesa precedenti, di utilizzare lo sfioro della diga di Montedoglio per immettere direttamente acqua nel lago Trasimeno. Lo stesso Commissario e la Regione Toscana si sono dichiarati favorevoli a questa proposta ed hanno accolto positivamente la richiesta della nostra Regione di dare concreto avvio alla fase di studio tecnico-scientifico sulla qualità delle acque della diga al fine di verificare in concreto, cioè in base ad un'analisi chimico-biologica ed ambientale, la fattibilità di utilizzare questi apporti idrici per alimentare il Lago Trasimeno. Il Commissario ha spiegato che intende portare l'Accordo direttamente in Cabina Interministeriale per un'approvazione veloce che contenga anche l'autorizzazione all'utilizzo delle acque del Tevere per alimentare il Trasimeno. Infine, desidero segnalare che in data 26 febbraio 2024, si è svolta una riunione, presso gli uffici dell'assessorato all'ambiente, per fare il punto sulla situazione del lago; incontro al quale hanno preso parte, tra gli altri, il Presidente dell'Unione dei Comuni del Trasimeno e altri sindaci del territorio. In quella circostanza ho avuto modo di informare i presenti sui passaggi che ho riassunto in questa nota.

Roberto Morroni

Vicepresidente e Assessore alla Tutela e valorizzazione ambientale