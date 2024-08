(UNWEB) – Perugia, Alla stazione di Roma Termini sono alla fase conclusiva i lavori per realizzare la pensilina con cui si completerà la copertura del collegamento pedonale dei binari 1-2 Est. L'assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche, esprime la sua soddisfazione: "È stato uno dei miei non pochi cavalli di battaglia quello di dotare quel percorso di un tapis roulant e di una pensilina in modo da agevolare pendolari e passeggeri umbri e marchigiani che viaggiano con i treni regionali".

"Con questo obiettivo – ricorda -, avevo presentato a RFI un'articolata proposta di interventi, dato che la collocazione della stazione Termini nel tessuto urbano della capitale non consente di costruire nuovi binari in parallelo a quelli di testa esistenti e pertanto i viaggiatori diretti in Umbria e Marche sono costretti da anni a percorrere a piedi un tratto di varie centinaia di metri tra gli uni e gli altri".

"Quanto al tapis roulant – prosegue – la soluzione non sembra praticabile per la ristrettezza del marciapiedi e la presenza di un ufficio di Polizia con i propri mezzi parcheggiati sul posto. Centrato invece l'obiettivo della costruzione della pensilina, per la quale ho ottenuto due anni fa che il progetto venisse realizzato e finanziato in modo da evitare passaggi sotto il solleone o con ombrelli aperti e valige in caso di pioggia. Ora fervono i lavori in modo conclusivo e proprio in queste settimane, fino al 7 settembre, sono sospesi alcuni treni per consentire le operazioni di montaggio delle colonne e dell'impalcato".

"Il tragitto sarà così finalmente più confortevole – conclude l'assessore Melasecche – e mi auguro che si possa riprendere in considerazione anche l'altra mia istanza, realizzando il percorso meccanizzato di collegamento almeno in un senso di marcia con soluzioni tecniche di una certa originalità".

