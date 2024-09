(UNWEB) – Perugia, – È stato presentato ieri alla stazione Roma Ostiense, l'Espresso Assisi, il nuovo collegamento autunnale di FS Treni Turistici Italiani (società del Gruppo FS Italiane). All'evento di presentazione hanno partecipato Tommaso Tanzilli, Presidente Gruppo FS Italiane, Alessandro Vannini Scatoli, Presidente FS Treni Turistici Italiani, Alberto Gatto, Sindaco di Alba, Enrico Melasecche Germini, Assessore ai Trasporti Regione Umbria, Paola Agabiti, Assessore al Turismo e Cultura Regione Umbria, Claudia Porchietto, Sottosegretario Regione Piemonte Fabrizio Ghera, Assessore ai Trasporti Regione Lazio.

Il treno autunnale di FS TTI nasce con l'obiettivo di offrire un nuovo modo di viaggiare che coniuga il turismo lento, sostenibile, di qualità alla bellezza del viaggio in treno, a bordo di carrozze completamente ristilizzate per garantire il massimo comfort verso destinazioni dall'alto valore storico, paesaggistico ed enogastronomico.

"Si tratta di una bellissima opportunità per venire a visitare la nostra regione in treno e con la propria bicicletta – ha detto l'Assessore regionale ai Trasporti Enrico Melasecche – anche potendo poi sfruttare il tragitto della ciclabile sulla ex Spoleto – Norcia. La capitale della cristianità viene collegata con la capitale del francescanesimo proprio alla vigilia degli appuntamenti del prossimo anno, che vedranno arrivare nelle due città tantissimi pellegrini per il Giubileo e per gli 800 anni dalla morte di San Francesco".

L'Espresso Assisi viaggerà sabato e domenica dal 5 ottobre al 1° dicembre, da Roma Termini ad Assisi, con fermate a Terni, Spoleto, Foligno e Spello. Il sabato la partenza è prevista alle 10.05 mentre il ritorno alle 18.00, la domenica invece si parte alle 8.30 e si rientra alle 16.58. Nell'Espresso Assisi i viaggiatori potranno accomodarsi nei confortevoli salottini privati e, anche a ottobre, sarà possibile beneficiare, scegliendo la tariffa "TTI Special", di uno sconto del 50% su tutti i biglietti acquistati entro 48 ore dalla partenza.

I biglietti per viaggiare a bordo dell'Espresso Assisi sono

acquistabili sul sito www.fstrenituristici.it e su tutti i canali di vendita di Trenitalia, App, biglietterie di stazione e self-service.