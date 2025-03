(UNWEB) – Perugia Il Gruppo Mediocredito Centrale e Gepafin, la finanziaria regionale della Regione Umbria, hanno firmato oggi a Palazzo Donini un protocollo di intesa per la definizione di nuovi progetti e prodotti in favore delle imprese locali.

Alla firma hanno partecipato la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, l'Assessore allo Sviluppo economico della Regione Umbria, Francesco De Rebotti, l'Amministratore Delegato della capogruppo Mediocredito Centrale, Francesco Minotti, e il Presidente di Gepafin, Carmelo Campagna.

L'accordo mira, attraverso una collaborazione reciproca, ad affiancare e sostenere il tessuto imprenditoriale del territorio per stimolarne la crescita e lo sviluppo e fa seguito alla firma dello scorso luglio tra le banche del gruppo MCC e ANFIR, l'Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali, di cui la stessa Gepafin fa parte, accordo che è stato recentemente integrato da un Addendum.

Nel dettaglio, il protocollo firmato oggi definisce diversi ambiti di collaborazione tra le parti. Da un lato, le banche del Gruppo MCC metteranno a disposizione delle imprese richiedenti e/o beneficiarie delle agevolazioni della Regione Umbria alcune soluzioni di prodotto come, crediti di firma per agevolazioni, finanziamenti a breve termine e linee di credito revolving. Dall'altro, Gepafin fornirà il proprio supporto per garantire la massima promozione e la diffusione di queste opportunità per le realtà produttive umbre anche attraverso l'organizzazione di specifici eventi.

"In un momento congiunturale particolarmente difficile – ha dichiarato la Presidente Stefania Proietti - per l'economia italiana e per le imprese, visto il costo dell'energia e le situazioni geopolitiche che non sfuggono a nessuno, l'accordo che viene firmato oggi consente di fornire strumenti concreti, attraverso la nostra finanziaria Gepafin, agli attori economici della regione. Abbiamo sentito il dovere di muoverci subito, saremo la prima regione a mettere a disposizione questo strumento, perché le imprese hanno bisogno di un'azione immediata, e abbiamo pensato insieme a Gepafin e con l'aiuto di Mediocredito Centrale, che l'azione più immediata possibile fosse quella di facilitare l'accesso al credito concretamente, non solo per le grandi imprese ma anche per le piccole e medie imprese. Parallelamente sappiamo che c'è un mismatch infrastrutturale da colmare e a questo abbiamo già messo mano, proprio con l'assessore De Rebotti, che si occupa non a caso di sviluppo economico e di infrastrutture, perché le due cose vanno di pari passo: in questo settore occorrono scelte strategiche immediate, con investimenti importantissimi e opere il cui tempo di realizzazione però richiede anni".

"Il nostro ringraziamento – ha affermato l'assessore Francesco De Rebotti – va all'Amministratore Delegato del Gruppo Mediocredito Centrale, il Dott. Francesco Minotti, per l'attenzione dimostrata verso l'Umbria e le sue imprese. La firma di questo accordo con la Finanziaria Regionale Gepafin non è solo un atto formale, ma il frutto di una collaborazione consolidata tra professionisti che conoscono a fondo il mercato e le difficoltà delle imprese. Presentiamo oggi strumenti innovativi per facilitare l'accesso al credito e per finanziare investimenti resi necessari dai cambiamenti locali e internazionali".

"Desidero sottolineare – ha puntualizzato De Rebotti – tre aspetti principali: primo, l'introduzione della possibilità di anticipare i contributi a fondo perduto, che risolve una problematica storica delle imprese e amplia la partecipazione ai bandi; secondo, questi strumenti non sono limitati ai bandi Gepafin, ma coinvolgono l'intero sistema regionale, favorendo una sinergia tra le diverse agenzie; terzo, la vicepresidenza di Gepafin nell'Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali (ANFIR) permette all'Umbria di influenzare le politiche nazionali e trovare soluzioni rapide e concrete per le imprese, anche in territori periferici".

"Questo accordo dà seguito all'intesa che abbiamo firmato con ANFIR e ci permette di essere al fianco delle amministrazioni locali e delle loro finanziarie nell'importante attività di sostegno al tessuto produttivo locale", ha dichiarato Francesco Minotti, Amministratore Delegato di Mediocredito Centrale. "Siamo onorati di poter contribuire allo sviluppo delle imprese umbre, perché parliamo di realtà con un forte potenziale di crescita e in grado di cogliere le opportunità offerte dai nuovi strumenti finanziari a disposizione".

"Con un pizzico di orgoglio siamo i primi in Italia a dare esecuzione all'addendum firmato in sede nazionale" - prosegue Carmelo Campagna, Presidente di Gepafin-. "Tale intesa consentirà alle imprese Umbre, fra le tante opportunità, anche di anticipare i contributi messi a disposizione dai bandi pubblici regionali, senza attendere i tempi della rendicontazione".