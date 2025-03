(UNWEB) – Perugia, La Regione Umbria - Assessorato all'Agricoltura e l'Autorità di Gestione dello sviluppo rurale, in occasione della 56esima edizione di Agriumbria, dal 28 al 30 marzo 2025, presso Umbriafiere di Bastia Umbra, si presentano con uno spazio istituzionale ricco di appuntamenti divulgativi ma anche promozionali del territorio, delle tradizioni, della storia, della biodiversità, dei paesaggi, degli insediamenti produttivi e delle eccellenze enogastronomiche che caratterizzano e connotano i borghi rurali. L'Umbria rinasce dai borghi rurali, è questo infatti il claim che caratterizza la presenza istituzionale ad Agriumbria nonché il fulcro del racconto che sarà offerto presso lo stand allestito all'interno del padiglione 7 della fiera.

La "Casa dello Sviluppo Rurale" ospiterà momenti divulgativi su temi importanti come l'agricoltura sociale, cruciale per migliorare la qualità della vita nelle aree rurali e accrescere, diversificandole, le fonti di reddito delle aziende agricole, ma sarà dato spazio anche a momenti più didattici e ludico-ricreativi come la presentazione del PAC GAME, il gioco da tavolo ideato dal CREA- Rete Rurale Nazionale, e ai laboratori pensati per i più piccoli come il gioco "Proteggiamo le nostre piante con Susy l'Ispettore!", realizzato dal Servizio Fitosanitario regionale, e "A Scuola di Bio", a cura di 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria, dedicato al biologico, alla sana alimentazione, alla biodiversità e alla sostenibilità ambientale.

Agriumbria si conferma punto di riferimento per il comparto a livello nazionale, un appuntamento che per la Regione Umbria, Assessorato all'Agricoltura, Turismo e PNRR, rappresenta un'opportunità e una vetrina per promuovere il ruolo dell'agricoltura e della zootecnia.

"Una grande edizione visti i numeri delle aziende e degli espositori che saranno presenti ad Agriumbria - ha dichiarato l'Assessora all'Agricoltura, Turismo e PNRR, Simona Meloni – ma anche un'occasione di promozione importante per la Regione Umbria che rinasce dai borghi rurali, espressione di qualità e di eccellenze. L'unicità dei nostri borghi e la bellezza dei nostri paesaggi rurali connotano un comparto agricolo, agroalimentare e zootecnico che può guardare alle sfide del futuro con ambizione ed ottimismo. I borghi rurali umbri, infatti, sono anche il luogo di significativi insediamenti produttivi in cui numerose aziende del settore primario lavorano ed operano con passione, dedizione e cura del territorio. Un presidio fondamentale per evitare lo spopolamento delle aree interne, ma soprattutto un'occasione di sviluppo che vogliamo cogliere".

PROGRAMMA - "Dialoghi rurali"

Venerdì 28 marzo

12.00 | Inaugurazione della "Casa dello Sviluppo rurale"

13.00 – 13.30 | "Assaggi di Biodiversità" con la chef Valentina Dugo

Degustazione dei prodotti di qualità dell'Umbria

A cura di: 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria

15.00 – 16.00 | Presentazione del gioco da tavolo "PAC GAME": nuovi strumenti divulgativi per raccontare le opportunità della Politica Agricola Comune

A cura di: Regione Umbria, Autorità di Gestione dello Sviluppo Rurale in collaborazione con il CREA PB e RRN

Intervengono: Michela Ascani e Francesco Galioto CREA PB - Rete Rurale Nazionale

A chi si rivolge: istituzioni, istituti superiori, università

A seguire la challenge: chi costruirà l'azienda agricola più sostenibile?

Sabato 29 marzo

11.00 – 12.00 | "In buone mani. L'agricoltura sociale per lo sviluppo rurale"

A cura di: Regione Umbria, Autorità di Gestione dello Sviluppo Rurale

Intervengono: Simona Meloni, Assessora all'Agricoltura, Turismo e PNRR, Andriano Bei, Direttore regionale allo Sviluppo economico, Agricoltura, Istruzione, Formazione e Lavoro, Turismo e Sport, Graziano Antonielli, Autorità di Gestione dello Sviluppo rurale, prof.ssa Biancamaria Torquati UniPg – DSA3

A chi si rivolge: partner dei progetti finanziati con la misura del PSR Umbria 16.9

15.00 – 16.00 | Flavescenza dorata della vite: seminario divulgativo sulla prevenzione e la gestione

A cura di: Regione Umbria, Servizio Fitosanitario

A chi si rivolge: aziende viticole, associazioni di categoria, cantine, agricoltori

16.30 – 17.30 | "Proteggiamo le nostre piante con Susy l'Ispettore!": laboratorio didattico divulgativo sui principali insetti dannosi per le piante

A cura di: Regione Umbria, Servizio Fitosanitario

A chi si rivolge: famiglie e bambini 7-10 anni

Ai partecipanti verrà distribuito un kit con uno zainetto di carta riciclata, n. 2 puzzle di insetti, n.1 libricino con attività ludiche, n.1 confezione di matite colorate

Domenica 30 marzo

11.00 – 12.00 | "A Scuola di Bio": laboratorio didattico divulgativo per conoscere il mondo del biologico, della sana alimentazione, della biodiversità e dei principi della sostenibilità ambientale

A cura di: 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria

A chi si rivolge: famiglie e bambini 6-11 anni

Degustazione dei prodotti di qualità dell'Umbria

A cura di: Consorzio Tutela Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale

15.00 – 16.00 | "Proteggiamo le nostre piante con Susy l'Ispettore!": laboratorio didattico divulgativo sui principali insetti dannosi per le piante

A cura di: Regione Umbria, Servizio Fitosanitario

A chi si rivolge: famiglie e bambini 7-10 anni

Ai partecipanti verrà distribuito un kit con uno zainetto di carta riciclata, n. 2 puzzle di insetti, n.1 libricino con attività ludiche, n.1 confezione di matite colorate

